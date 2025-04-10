Вице-спикер челябинского заксобрания Шмидт заявил об участии в праймериз ЕР

Вице-спикер заксобрания Челябинской области Андрей Шмидт заявил об участии в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в новый созыв ЗСО. Об этом Шмидт сообщил в своем telegram-канале.
«Принял решение участвовать в предварительном голосовании партии „Единая Россия“. Для меня это не просто очередной этап политической деятельности — это возможность внести вклад в развитие нашего региона и продолжить работу над теми задачами, которые важны для каждого из нас», — заявил Шмидт.
Шмидт пришел в заксобрание осенью прошлого года вместо досрочно сдавшего мандат Дмитрия Мельникова. До этого Шмидт был спикером гордумы Челябинска.
На сайте праймериз информации о Шмидте пока нет. Выдвижение на праймериз будет идти до 24 апреля. Голосование будет проходить с 19 по 25 мая.
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