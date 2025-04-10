Вице-спикер челябинского заксобрания Шмидт заявил об участии в праймериз ЕР

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Андрей Шмидт решил пойти на новый депутатский срок
Андрей Шмидт решил пойти на новый депутатский срок Фото:

Вице-спикер заксобрания Челябинской области Андрей Шмидт заявил об участии в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в новый созыв ЗСО. Об этом Шмидт сообщил в своем telegram-канале.

«Принял решение участвовать в предварительном голосовании партии „Единая Россия“. Для меня это не просто очередной этап политической деятельности — это возможность внести вклад в развитие нашего региона и продолжить работу над теми задачами, которые важны для каждого из нас», — заявил Шмидт.

Шмидт пришел в заксобрание осенью прошлого года вместо досрочно сдавшего мандат Дмитрия Мельникова. До этого Шмидт был спикером гордумы Челябинска.

На сайте праймериз информации о Шмидте пока нет. Выдвижение на праймериз будет идти до 24 апреля. Голосование будет проходить с 19 по 25 мая.

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Вице-спикер заксобрания Челябинской области Андрей Шмидт заявил об участии в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в новый созыв ЗСО. Об этом Шмидт сообщил в своем telegram-канале. «Принял решение участвовать в предварительном голосовании партии „Единая Россия“. Для меня это не просто очередной этап политической деятельности — это возможность внести вклад в развитие нашего региона и продолжить работу над теми задачами, которые важны для каждого из нас», — заявил Шмидт. Шмидт пришел в заксобрание осенью прошлого года вместо досрочно сдавшего мандат Дмитрия Мельникова. До этого Шмидт был спикером гордумы Челябинска. На сайте праймериз информации о Шмидте пока нет. Выдвижение на праймериз будет идти до 24 апреля. Голосование будет проходить с 19 по 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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