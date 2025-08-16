Желающих побывать на площадке фестиваля «Энергии РМК» в квартале Архангела Михаила настолько много, что образовались большие пробки. Стоит Объездная дорога в обе стороны, передают читатели URA.RU.
По данным «Яндекс.Карт», пробка более трех километров и увеличивается. Также заторы наблюдаются возле ТЦ «Мега» и улице Серафима Дерябина.
На фестивале в квартале Архангела Михаила отгремел концерт рэпера Big Baby Tape. Следующими хедлайнерами будут Леша Свик, Мот и GAYAZOVS BROTHERS.
«Энергия РМК» проходит 16 и 17 августа в рамках Дня города. В первый день екатеринбуржцы уже увидели авиа- и мотошоу, попробовать себя в паделе, освоить управление БПЛА, посмотреть на дрифт, услышать Mary Gu, Jakone и Kiliana.
