Екатеринбуржцы ринулись слушать Лешу Свика и GAYAZOVS BROTHERS и встали в пробки. Скрин

В Екатеринбурге образовались пробки на Объездной дороге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Леша Свик первым выйдет на сцену после Big Baby Tape
Леша Свик первым выйдет на сцену после Big Baby Tape Фото:

Желающих побывать на площадке фестиваля «Энергии РМК» в квартале Архангела Михаила настолько много, что образовались большие пробки. Стоит Объездная дорога в обе стороны, передают читатели URA.RU.

По данным «Яндекс.Карт», пробка более трех километров и увеличивается. Также заторы наблюдаются возле ТЦ «Мега» и улице Серафима Дерябина.

На фестивале в квартале Архангела Михаила отгремел концерт рэпера Big Baby Tape. Следующими хедлайнерами будут Леша Свик, Мот и GAYAZOVS BROTHERS.

«Энергия РМК» проходит 16 и 17 августа в рамках Дня города. В первый день екатеринбуржцы уже увидели авиа- и мотошоу, попробовать себя в паделе, освоить управление БПЛА, посмотреть на дрифт, услышать Mary Gu, Jakone и Kiliana.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:
Пробка на Объездной
Пробка на Объездной
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Желающих побывать на площадке фестиваля «Энергии РМК» в квартале Архангела Михаила настолько много, что образовались большие пробки. Стоит Объездная дорога в обе стороны, передают читатели URA.RU. По данным «Яндекс.Карт», пробка более трех километров и увеличивается. Также заторы наблюдаются возле ТЦ «Мега» и улице Серафима Дерябина. На фестивале в квартале Архангела Михаила отгремел концерт рэпера Big Baby Tape. Следующими хедлайнерами будут Леша Свик, Мот и GAYAZOVS BROTHERS. «Энергия РМК» проходит 16 и 17 августа в рамках Дня города. В первый день екатеринбуржцы уже увидели авиа- и мотошоу, попробовать себя в паделе, освоить управление БПЛА, посмотреть на дрифт, услышать Mary Gu, Jakone и Kiliana.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...