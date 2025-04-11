Премьер-министр Грузии надеется на урегулирование отношений с Россией

Грузия стремится к мирному урегулированию отношений с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений и наличие территориальных споров, Грузия поддерживает активное экономическое сотрудничество с РФ.
«У нас мирное видение касаемо нашей политики в отношении Российской Федерации», — подчеркнул Кобахидзе, выступая на Антальском дипломатическом форуме. Он также добавил: «У нас нет дипломатических отношений с РФ, но в то же время мы следуем активной экономической политике — у нас есть экономическое и торговое партнерство с РФ, что также является частью нашего видения».
По словам премьер-министра, Грузия играет значительную роль в укреплении мира в регионе Южного Кавказа, несмотря на сложности и существующие конфликты. Кобахидзе подчеркнул, что Грузия всегда стремилась к мирному разрешению конфликтов и укреплению сотрудничества с соседями, что способствует стабильности в регионе.
Ранее Кобахидзе высказал мнение, что Абхазия и Южная Осетия смогут воссоединиться с Грузией. Это произойдет, по его словам, если грузины проявят терпение.
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