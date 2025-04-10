В Петербурге построят 16 новых станций метро до 2035 года

В Петербурге власти обнародовали планы по развитию городской инфраструктуры, включая строительство 16 новых станций метро к 2035 году. Решение призвано ответить на растущие потребности населения в удобных и быстрых транспортных связях.
«Увеличение темпов строительства новых станций в районах с высокой плотностью проживания и концентрацией мест приложения труда, строительства электродепо, вторых вестибюлей и наклонных ходов станций метрополитена», — одна из задач, опубликованная в проекте стратегии на сайте Смольного. Особое внимание уделяется районам с высокой плотностью населения и большим количеством рабочих мест, что должно существенно улучшить транспортное обслуживание жителей и снизить транспортные нагрузки на дорожную сеть.
Одной из ключевых задач является создание прямой скоростной транспортной связи между аэропортом Пулково и центром города, а также основными железнодорожными вокзалами. В рамках стратегии также заложены планы по проектированию и строительству новых линий, включая продолжение красной линии метро до Экспофорума. Важным аспектом является финансирование данных проектов, где активно ищутся инвестиции и возможные подрядчики для реализации проекта.
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