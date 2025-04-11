СК выясняет, как рабочего в Екатеринбурге придавил кран

По факту гибели 66-летнего рабочего, придавленного краном в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
«По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Для определения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что за данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Инцидент произошел 11 апреля на стройке жилого комплекса «Парк Победы». Стрела автокрана, загруженная конструкцией башенного крана, упала в котлован. Погибший в тот момент работал над монтажом фундамента. Происшествие попало на видео.
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