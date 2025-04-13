Пермяк едва не съел осколок стекла
Пермяк обнаружил осколок стекла в банке кабачковой икры. Фото неожиданной находки он поделился в telegram-канале «ЧП Пермь».
«В икре кабачковой, купленной в магазине на Крохалевке, оказался кусок стекла. Сын чуть не съел это», — рассказал автор поста.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермячке во время готовки попалась игла в мясе. Она заказала его домой.
Стекло оказалось в банке кабачковой икры
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