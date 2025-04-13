13 апреля 2025

Пермяку попался осколок стекла в кабачковой икре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк едва не съел осколок стекла
Пермяк едва не съел осколок стекла Фото:

Пермяк обнаружил осколок стекла в банке кабачковой икры. Фото неожиданной находки он поделился в telegram-канале «ЧП Пермь».

«В икре кабачковой, купленной в магазине на Крохалевке, оказался кусок стекла. Сын чуть не съел это», — рассказал автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермячке во время готовки попалась игла в мясе. Она заказала его домой. 

Стекло оказалось в банке кабачковой икры
Стекло оказалось в банке кабачковой икры
Фото:

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Пермяк обнаружил осколок стекла в банке кабачковой икры. Фото неожиданной находки он поделился в telegram-канале «ЧП Пермь». «В икре кабачковой, купленной в магазине на Крохалевке, оказался кусок стекла. Сын чуть не съел это», — рассказал автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячке во время готовки попалась игла в мясе. Она заказала его домой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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