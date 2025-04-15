На 101-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень случилось лобовое ДТП с двумя отечественными легковушками, в котором погибли оба водителя. На месте аварии работают инспекторы, рассказали в Госавтоинспекции.
«Столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и Lada Granta, оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются полицейскими», — пояснили в ГАИ.
Автоинспекторы и следователи проводят проверку на месте ЧП. На данном участке организовано реверсивное движение. Экипажи ДПС регулируют поток транспорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!