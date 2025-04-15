15 апреля 2025

В жестком ДТП на свердловской трассе погибли двое мужчин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы и следователи организовали проверку на месте аварии
Инспекторы и следователи организовали проверку на месте аварии Фото:

На 101-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень случилось лобовое ДТП с двумя отечественными легковушками, в котором погибли оба водителя. На месте аварии работают инспекторы, рассказали в Госавтоинспекции.

«Столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и Lada Granta, оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются полицейскими», — пояснили в ГАИ.

Автоинспекторы и следователи проводят проверку на месте ЧП. На данном участке организовано реверсивное движение. Экипажи ДПС регулируют поток транспорта.

На месте аварии ограничили движение
На месте аварии ограничили движение
Фото:

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На 101-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень случилось лобовое ДТП с двумя отечественными легковушками, в котором погибли оба водителя. На месте аварии работают инспекторы, рассказали в Госавтоинспекции. «Столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и Lada Granta, оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, погибли на месте. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются полицейскими», — пояснили в ГАИ. Автоинспекторы и следователи проводят проверку на месте ЧП. На данном участке организовано реверсивное движение. Экипажи ДПС регулируют поток транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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