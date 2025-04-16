В Челябинске в рамках международного молодежного фестиваля маркетинга «Зелёное яблоко» эксперты рынка труда и предприниматели рассказали студентам ЮУрГУ о том, как выстраивать маркетинговые стратегии в гостиничном и ресторанном бизнесе. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия, сеть магазинов косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко».
«16 апреля предприниматели региона собрались в актовом зале УК СИГМА ЮУрГУ, чтобы провести будущим менеджерам специальную „мастерскую“, посвященную вопросам грамотного выстраивания маркетинговых стратегий в HoReCa и гостеприимстве. Мастерская была реализована в рамках международного молодежного фестиваля маркетинга „Зелёное яблоко“ (организатор мероприятия — Высшая школа экономики и управления)», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Зеленое яблоко».
Спикеров и гостей мастерской поприветствовала Татьяна Максимова, заведующая кафедрой менеджмента ЮУрГУ. Спикер отметила практическую пользу от мероприятий, где профессионалы делятся практическим опытом и наработками, дают актуальную информацию, отвечают на вопросы студентов.
Со стороны предпринимательского сообщества перед студентами выступили Екатерина Ударцева, руководитель коммерческой службы сети термальных курортов «Баден-Баден», Юлия Пашнина, директор по маркетингу ресторанного холдинга «Центр Гостеприимства», Азат Сапармамедов, ресторанный блогер, организатор фестивалей «Кочерга», премии RestoNews Awards, создатель сообщества «Едим вместе. Челябинск» и портала Restonews, Татьяна Воронина, ресторатор (рестораны Gong, Камчатка, Чифань 1, Веста пицца).
Приехали на мероприятие и гости из Екатеринбурга. Так, к примеру, журналист, телеведущая и амбассадор холдинга Baden Family Кристина Сисина рассказала гостям «Зеленого яблока» о секретах создания имиджевых Reels для сегмента HoReCa.
Идейным вдохновителем встречи со студентами стала выпускница ЮУрГУ Екатерина Ударцева. Отметим, что фестиваль «Зелёное яблоко» проводится в Челябинске уже в 22 раз на площадке Южно-Уральского Государственного Университета и объединяет участников из России, Китая, Беларуси, Казахстана и других стран.
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