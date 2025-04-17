Сбербанк собрался обанкротить важного поставщика «Ролтона»

Сбербанк инициирует процедуру банкротства ключевых юридических лиц из состава группы компаний «Грейн Холдинг», которая является одним из ведущих российских производителей муки и хлебобулочных изделий. Ее продукцию использует известная марка лапши «Ролтон». Об этом сообщает генеральный директор и владелец «Грейн Холдинга» Алексей Деменов.
«На текущий момент на предприятиях ГК „Грейн Холдинг“ сложилась критическая ситуация с платежеспособностью и выполнением обязательств перед банками <...> С заявлением о банкротстве группы уже намерен обратиться в арбитражный суд Сбербанк», — передает РБК слова Деменова.
Согласно информации, размещенной в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, компании, входящие в состав «Грейн Холдинга», не смогли выполнить обязательства перед кредиторами. Сбербанк объявил о своем намерении инициировать процедуру банкротства ключевых предприятий холдинга, среди которых ООО «Русские мельницы», владеющее мельничным комплексом в Рязани, и ООО «Русский хлеб», занимающееся производством хлеба и мучных кондитерских изделий. Официальное заявление банка по этому вопросу было сделано в конце марта 2025 года.
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