Сбербанк собрался обанкротить важного поставщика «Ролтона»

Сбербанк инициирует банкротство «Грейн Холдинг», поставляющему муки для «Ролтон»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбербанк объявил о намерении обратится в арбитражный суд еще в конце марта 2025 года
Сбербанк объявил о намерении обратится в арбитражный суд еще в конце марта 2025 года Фото:

Сбербанк инициирует процедуру банкротства ключевых юридических лиц из состава группы компаний «Грейн Холдинг», которая является одним из ведущих российских производителей муки и хлебобулочных изделий. Ее продукцию использует известная марка лапши «Ролтон». Об этом сообщает генеральный директор и владелец «Грейн Холдинга» Алексей Деменов.

«На текущий момент на предприятиях ГК „Грейн Холдинг“ сложилась критическая ситуация с платежеспособностью и выполнением обязательств перед банками <...> С заявлением о банкротстве группы уже намерен обратиться в арбитражный суд Сбербанк», — передает РБК слова Деменова.

Согласно информации, размещенной в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, компании, входящие в состав «Грейн Холдинга», не смогли выполнить обязательства перед кредиторами. Сбербанк объявил о своем намерении инициировать процедуру банкротства ключевых предприятий холдинга, среди которых ООО «Русские мельницы», владеющее мельничным комплексом в Рязани, и ООО «Русский хлеб», занимающееся производством хлеба и мучных кондитерских изделий. Официальное заявление банка по этому вопросу было сделано в конце марта 2025 года.

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Сбербанк инициирует процедуру банкротства ключевых юридических лиц из состава группы компаний «Грейн Холдинг», которая является одним из ведущих российских производителей муки и хлебобулочных изделий. Ее продукцию использует известная марка лапши «Ролтон». Об этом сообщает генеральный директор и владелец «Грейн Холдинга» Алексей Деменов. «На текущий момент на предприятиях ГК „Грейн Холдинг“ сложилась критическая ситуация с платежеспособностью и выполнением обязательств перед банками <...> С заявлением о банкротстве группы уже намерен обратиться в арбитражный суд Сбербанк», — передает РБК слова Деменова. Согласно информации, размещенной в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, компании, входящие в состав «Грейн Холдинга», не смогли выполнить обязательства перед кредиторами. Сбербанк объявил о своем намерении инициировать процедуру банкротства ключевых предприятий холдинга, среди которых ООО «Русские мельницы», владеющее мельничным комплексом в Рязани, и ООО «Русский хлеб», занимающееся производством хлеба и мучных кондитерских изделий. Официальное заявление банка по этому вопросу было сделано в конце марта 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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