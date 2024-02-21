В России создадут закон, обязующий устранять борщевик: причины и что грозит за нарушение

Госдума обяжет собственника земельного участка бороться с борщевиком

21 февраля 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Россиян обяжут бороться с борщевиком на участках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Чем опасно растение и как от него избавиться, а также что грозит, если оставить борщевик на участке — в материале URA.RU. Законопроект «Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений», — сообщило о принятии законопроекта РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что необходимо обозначить источник финансирования для борьбы с борщевиком. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Почему россиян обяжут бороться с борщевиком Документ разработан для предотвращения неконтролируемого распространения на территории страны чужеродных (инвазивных) видов растений, в частности, борщевика Сосновского. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые, попав на новые территории, разрастаются и вытесняют местные виды. Они могут не только угрожать окружающей природе, но и быть опасны для людей. Депутат ГД Сергей Колунов заявил, что борщевик — то растение, которое, распыляясь, дает жуткий эффект, оказывает негативное влияние на почву и на здоровье людей. Какое наказание грозит за невыполнение требований Согласно нововведениям, пренебрежение своими обязанностями в отношении искоренения борщевика может обернуться существенными финансовыми потерями. В статье 8.7 Кодекса об Административных Правонарушениях (КоАП) РФ уже прописаны штрафы: для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей. Что известно о борщевике, и где он растет Борщевик — огромное растение (высотой до 2,5—3 метров) с толстыми стеблями и крупными зонтиками из белых цветков. Обычно оно растет по обочинам дорог, оград дачных участков, на лесных полянах и опушках. Цветет борщевик Сосновского примерно в июне — июле, а семена дает в сентябре. Именно в конце лета происходит наибольшее количество ожогов от этого растения. Чем опасен борщевик Основную угрозу, исходящую от борщевика Сосновского, представляют компоненты кумарины и фурокумарины, содержащиеся в его соке. Эти вещества значительно увеличивают чувствительность кожи к солнечным лучам, способствуя усиленной пигментации и провоцируя развитие глубоких дерматитов, зачастую описываемых как ожоговые повреждения. Отличительной чертой таких ожогов является их крайняя болезненность и длительный период восстановления. Воздействие сока борщевика на глаза может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до потери зрения. Есть зафиксированные случаи, когда дети, используя стебли растения в качестве игрушечных телескопов, получили повреждения глаз. Критически опасно обрызгать кожу соком борщевика, если пораженная его воздействием площадь составляет 80% и более — такой случай может закончиться летальным исходом для человека. Интересно, что для получения ожога достаточно короткого пребывания под солнцем на пораженном участке кожи. Особенно опасны яркие солнечные дни, когда риск получения серьезного ожога возрастает многократно. Как избавиться от борщевика Прежде всего, необходимо должным образом защитить свое тело. Плотная одежда, закрывающая все участки тела, обязательные защитные очки — ваш первый барьер в защите от ядовитого сока борщевика. Помните, что даже кратковременный контакт с растением может привести к серьезным ожогам. Очень эффективным методом предотвращения повторного заражения вашего участка является создание вокруг него безопасной зоны. Этот периметр в несколько метров должен быть освобожден от борщевика и другой растительности, чтобы исключить возможность проникновения семян на обработанные участки. Учитывая, что семена борщевика способны распространяться на большие расстояния, очень важно координировать свои действия с соседями. Совместная обработка заросших участков значительно повысит шансы на успех. Скашивание борщевика должно производиться исключительно вручную. Использование электрических косилок крайне опасно, поскольку может привести к разбрызгиванию ядовитого сока. В процессе работы обязательно используйте защитные перчатки и средства для глаз. Самым опасным периодом для борьбы с борщевиком является время его цветения и созревания семян, когда растение наиболее ядовито и насыщено соком. Именно в этот период следует быть особенно осторожными и принимать все меры предосторожности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет владельцев земельных участков в России принимать меры по борьбе с борщевиком. Чем опасно растение и как от него избавиться, а также что грозит, если оставить борщевик на участке — в материале URA.RU. «Законопроект обязывает собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от инвазивных растений», — сообщило о принятии законопроекта РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что необходимо обозначить источник финансирования для борьбы с борщевиком. В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Документ разработан для предотвращения неконтролируемого распространения на территории страны чужеродных (инвазивных) видов растений, в частности, борщевика Сосновского. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые, попав на новые территории, разрастаются и вытесняют местные виды. Они могут не только угрожать окружающей природе, но и быть опасны для людей. Депутат ГД Сергей Колунов заявил, что борщевик — то растение, которое, распыляясь, дает жуткий эффект, оказывает негативное влияние на почву и на здоровье людей. Согласно нововведениям, пренебрежение своими обязанностями в отношении искоренения борщевика может обернуться существенными финансовыми потерями. В статье 8.7 Кодекса об Административных Правонарушениях (КоАП) РФ уже прописаны штрафы: для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей. Борщевик — огромное растение (высотой до 2,5—3 метров) с толстыми стеблями и крупными зонтиками из белых цветков. Обычно оно растет по обочинам дорог, оград дачных участков, на лесных полянах и опушках. Цветет борщевик Сосновского примерно в июне — июле, а семена дает в сентябре. Именно в конце лета происходит наибольшее количество ожогов от этого растения. Основную угрозу, исходящую от борщевика Сосновского, представляют компоненты кумарины и фурокумарины, содержащиеся в его соке. Эти вещества значительно увеличивают чувствительность кожи к солнечным лучам, способствуя усиленной пигментации и провоцируя развитие глубоких дерматитов, зачастую описываемых как ожоговые повреждения. Отличительной чертой таких ожогов является их крайняя болезненность и длительный период восстановления. Воздействие сока борщевика на глаза может стать причиной серьезных осложнений, вплоть до потери зрения. Есть зафиксированные случаи, когда дети, используя стебли растения в качестве игрушечных телескопов, получили повреждения глаз. Критически опасно обрызгать кожу соком борщевика, если пораженная его воздействием площадь составляет 80% и более — такой случай может закончиться летальным исходом для человека. Интересно, что для получения ожога достаточно короткого пребывания под солнцем на пораженном участке кожи. Особенно опасны яркие солнечные дни, когда риск получения серьезного ожога возрастает многократно. Прежде всего, необходимо должным образом защитить свое тело. Плотная одежда, закрывающая все участки тела, обязательные защитные очки — ваш первый барьер в защите от ядовитого сока борщевика. Помните, что даже кратковременный контакт с растением может привести к серьезным ожогам. Очень эффективным методом предотвращения повторного заражения вашего участка является создание вокруг него безопасной зоны. Этот периметр в несколько метров должен быть освобожден от борщевика и другой растительности, чтобы исключить возможность проникновения семян на обработанные участки. Учитывая, что семена борщевика способны распространяться на большие расстояния, очень важно координировать свои действия с соседями. Совместная обработка заросших участков значительно повысит шансы на успех. Скашивание борщевика должно производиться исключительно вручную. Использование электрических косилок крайне опасно, поскольку может привести к разбрызгиванию ядовитого сока. В процессе работы обязательно используйте защитные перчатки и средства для глаз. Самым опасным периодом для борьбы с борщевиком является время его цветения и созревания семян, когда растение наиболее ядовито и насыщено соком. Именно в этот период следует быть особенно осторожными и принимать все меры предосторожности.