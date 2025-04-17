В Пермском крае мэр отправил к дому, в котором сгорело четыре человека, своих замов

Глава Чайковского округа Алексей Агафонов отреагировал на происшествие в селе Сосново, где 17 апреля во время пожара погибли четыре человека. В соцсетях чиновник сообщил, что отправил к сгоревшему дому своих заместителей. Также Агафонов выразил соболезнования родственникам погибших и сказал, что им будет оказана «необходимая помощь».
«Оперативно на место выехали заместители. Определяем, какая необходима помощь родственникам. Сегодня по возвращению из рабочей командировки проведу комиссию по ЧС. При установлении всех обстоятельств пожара доведу информацию дополнительно. Соболезнования родным и близким погибших!» — написал Агафонов.
URA.RU рассказывало, что пожар произошел в частном доме на улице Школьная. Во время тушения огня пожарными были обнаружены тела четырех человек. Следственные органы СУ СК по Прикамью возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
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