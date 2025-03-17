Президент Путин назначил судей в ХМАО

В Югре в четырех крупных муниципалитетах назначены судьи. Соответствующий указ подписан сегодня Президентом Российской Федерации.
«Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2025 года № 153 в Ханты-Мансийский автономный округ — Югра назначены четверо судей», — следует из сообщения пресс-службы суда ХМАО. В должность заместитель председателя Сургутского районного суда вступает Владислав Тюленев , судьи суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Ксения Мишенькина.
Судьей Нижневартовского городского суда назначена Алёна Чернобривка. Судья Ханты-Мансийского районного суда Андрей Щербинин.
Ранее URA.RU сообщало, что на пост главы надзорного ведомства ХМАО прочат первых зампрокуроров из регионов «Тюменской матрешки». Решение о назначении будет приниматься ближе к апрелю.
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