17 марта 2025

Президент Путин назначил судей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Путин назначил судей в ХМАО
Президент Путин назначил судей в ХМАО Фото:

В Югре в четырех крупных муниципалитетах назначены судьи. Соответствующий указ подписан сегодня Президентом Российской Федерации.

«Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2025 года № 153 в Ханты-Мансийский автономный округ — Югра назначены четверо судей», — следует из сообщения пресс-службы суда ХМАО. В должность заместитель председателя Сургутского районного суда вступает Владислав Тюленев , судьи суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Ксения Мишенькина.

Судьей Нижневартовского городского суда назначена Алёна Чернобривка. Судья Ханты-Мансийского районного суда Андрей Щербинин.

Ранее URA.RU сообщало, что на пост главы надзорного ведомства ХМАО прочат первых зампрокуроров из регионов «Тюменской матрешки».  Решение о назначении будет приниматься ближе к апрелю. 

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В Югре в четырех крупных муниципалитетах назначены судьи. Соответствующий указ подписан сегодня Президентом Российской Федерации. «Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2025 года № 153 в Ханты-Мансийский автономный округ — Югра назначены четверо судей», — следует из сообщения пресс-службы суда ХМАО. В должность заместитель председателя Сургутского районного суда вступает Владислав Тюленев , судьи суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Ксения Мишенькина. Судьей Нижневартовского городского суда назначена Алёна Чернобривка. Судья Ханты-Мансийского районного суда Андрей Щербинин. Ранее URA.RU сообщало, что на пост главы надзорного ведомства ХМАО прочат первых зампрокуроров из регионов «Тюменской матрешки».  Решение о назначении будет приниматься ближе к апрелю. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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