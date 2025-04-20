20 апреля 2025

Началось расследование по факту травмы тренера хоккейной команды, попавшего в ДТП на трассе Пермь — Березники

Госинспекция: начато расследование по факту травмы тренера в ДТП под Березниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Он получил тяжелые травмы
Он получил тяжелые травмы Фото:

Госинспекция по труду в Пермском крае начала расследования несчастного случая. Авария на трассе Пермь — Березники вблизи села Романово произошла 18 апреля. В результате тяжелые травмы получил тренер женской хоккейной команды «Россомаха» из Красновишерска.

«Команда ехала с соревнований из Чайковского. В момент ДТП работник „Центра дополнительного образования имени Протасова“ находился на переднем сидении салона микроавтобуса», — сообщает Госинспекция в telegram-канале. 

Известно, что тренер 1994 года рождения. Сейчас комиссия запросила материалы ГИБДД с осмотром места происшествия, проводит опрос должностных лиц работодателя, анализ документов, связанных со служебной командировкой. Если нарушения выявят, будут приняты меры административного характера. Данный случай оформят актом Н-1С для  обеспечения пострадавшему ускорения медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. А также для того, чтобы не дожидаясь результатов экспертиз, решений правоохранительных органов и суда получить выплаты. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. О госпитализации двоих пострадавших сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

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Госинспекция по труду в Пермском крае начала расследования несчастного случая. Авария на трассе Пермь — Березники вблизи села Романово произошла 18 апреля. В результате тяжелые травмы получил тренер женской хоккейной команды «Россомаха» из Красновишерска. «Команда ехала с соревнований из Чайковского. В момент ДТП работник „Центра дополнительного образования имени Протасова“ находился на переднем сидении салона микроавтобуса», — сообщает Госинспекция в telegram-канале.  Известно, что тренер 1994 года рождения. Сейчас комиссия запросила материалы ГИБДД с осмотром места происшествия, проводит опрос должностных лиц работодателя, анализ документов, связанных со служебной командировкой. Если нарушения выявят, будут приняты меры административного характера. Данный случай оформят актом Н-1С для  обеспечения пострадавшему ускорения медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. А также для того, чтобы не дожидаясь результатов экспертиз, решений правоохранительных органов и суда получить выплаты.  Ранее URA.RU сообщало о том, что микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. О госпитализации двоих пострадавших сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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