Госинспекция по труду в Пермском крае начала расследования несчастного случая. Авария на трассе Пермь — Березники вблизи села Романово произошла 18 апреля. В результате тяжелые травмы получил тренер женской хоккейной команды «Россомаха» из Красновишерска.
«Команда ехала с соревнований из Чайковского. В момент ДТП работник „Центра дополнительного образования имени Протасова“ находился на переднем сидении салона микроавтобуса», — сообщает Госинспекция в telegram-канале.
Известно, что тренер 1994 года рождения. Сейчас комиссия запросила материалы ГИБДД с осмотром места происшествия, проводит опрос должностных лиц работодателя, анализ документов, связанных со служебной командировкой. Если нарушения выявят, будут приняты меры административного характера. Данный случай оформят актом Н-1С для обеспечения пострадавшему ускорения медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. А также для того, чтобы не дожидаясь результатов экспертиз, решений правоохранительных органов и суда получить выплаты.
Ранее URA.RU сообщало о том, что микроавтобус, перевозивший юных хоккеистов, столкнулся с грузовиком. О госпитализации двоих пострадавших сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
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