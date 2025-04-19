В Петербурге на торги выставлен советский загранпаспорт бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Стартовая цена лота — 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Северного аукционного дома.
«Загранпаспорт советского образца лидера партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского с его автографом и визами», — говорится в описании товара на сайте площадки. Отмечается, что паспорт содержит автограф Владимира Жириновского, а также визы и отметки российской пограничной службы. Документ выполнен в коленкоровой обложке с тиснением, имеет 33 страницы и был изготовлен на предприятии «Гознак». Несмотря на следы бытования, паспорт находится в хорошем состоянии.
Аукцион по продаже уникального документа состоится 27 апреля. Стартовая цена лота составит 100 тысяч рублей. В этот же день на аукционной площадке будут представлены старинные иконы, статуэтки, а также различные предметы быта. Подобные аукционы не редкость для города. В декабре 2023 года в Петербурге была продана визитная карточка президента России Владимира Путина, датированная 1990-ми годами. Тогда лот ушел с молотка за два миллиона рублей.
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