19 апреля 2025
18 апреля 2025

В Петербурге на аукцион выставлен загранпаспорт Жириновского. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Документ выполнен в коленкоровой обложке с тиснением
Документ выполнен в коленкоровой обложке с тиснением Фото:

В Петербурге на торги выставлен советский загранпаспорт бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Стартовая цена лота — 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Северного аукционного дома.

«Загранпаспорт советского образца лидера партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского с его автографом и визами», — говорится в описании товара на сайте площадки. Отмечается, что паспорт содержит автограф Владимира Жириновского, а также визы и отметки российской пограничной службы. Документ выполнен в коленкоровой обложке с тиснением, имеет 33 страницы и был изготовлен на предприятии «Гознак». Несмотря на следы бытования, паспорт находится в хорошем состоянии.

Аукцион по продаже уникального документа состоится 27 апреля. Стартовая цена лота составит 100 тысяч рублей. В этот же день на аукционной площадке будут представлены старинные иконы, статуэтки, а также различные предметы быта. Подобные аукционы не редкость для города. В декабре 2023 года в Петербурге была продана визитная карточка президента России Владимира Путина, датированная 1990-ми годами. Тогда лот ушел с молотка за два миллиона рублей.

Несмотря на следы бытования, паспорт находится в хорошем состоянии
Несмотря на следы бытования, паспорт находится в хорошем состоянии
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В Петербурге на торги выставлен советский загранпаспорт бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Стартовая цена лота — 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Северного аукционного дома. «Загранпаспорт советского образца лидера партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского с его автографом и визами», — говорится в описании товара на сайте площадки. Отмечается, что паспорт содержит автограф Владимира Жириновского, а также визы и отметки российской пограничной службы. Документ выполнен в коленкоровой обложке с тиснением, имеет 33 страницы и был изготовлен на предприятии «Гознак». Несмотря на следы бытования, паспорт находится в хорошем состоянии. Аукцион по продаже уникального документа состоится 27 апреля. Стартовая цена лота составит 100 тысяч рублей. В этот же день на аукционной площадке будут представлены старинные иконы, статуэтки, а также различные предметы быта. Подобные аукционы не редкость для города. В декабре 2023 года в Петербурге была продана визитная карточка президента России Владимира Путина, датированная 1990-ми годами. Тогда лот ушел с молотка за два миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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