В Челябинской области резко вырос спрос на инженеров дорожного строительства

В Челябинской области спрос на инженеров дорожного строительства вырос на 208%
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожным рабочим готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц Фото:

В Челябинской области в первом квартале 2025 года спрос на инженеров дорожного строительства вырос на 208%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«В первом квартале 2025 года в Челябинской области общее количество вакансий в сегменте строительства дорог увеличилось на восемь процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшую динамику показала профессия инженера, где прирост за год составил 208%, а предлагаемая зарплата достигла 78 158 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

На втором месте по приросту числа вакансий — профессия дорожного рабочего. Число предложений увеличилось на 105%, а средняя зарплата достигла 53 989 рублей в месяц. В обязанности этих специалистов входит широкий спектр задач — от подготовки основания дороги к укладке асфальта до поддержания чистоты и противогололедной обработки дорожного полотна.

Отмечается увеличение спроса на машинистов спецтехники (+28%) и водителей грузового транспорта (+10%). У этих специалистов средние зарплаты достигли 88 563 и 65 000 рублей в месяц соответственно.

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В Челябинской области в первом квартале 2025 года спрос на инженеров дорожного строительства вырос на 208%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В первом квартале 2025 года в Челябинской области общее количество вакансий в сегменте строительства дорог увеличилось на восемь процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшую динамику показала профессия инженера, где прирост за год составил 208%, а предлагаемая зарплата достигла 78 158 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. На втором месте по приросту числа вакансий — профессия дорожного рабочего. Число предложений увеличилось на 105%, а средняя зарплата достигла 53 989 рублей в месяц. В обязанности этих специалистов входит широкий спектр задач — от подготовки основания дороги к укладке асфальта до поддержания чистоты и противогололедной обработки дорожного полотна. Отмечается увеличение спроса на машинистов спецтехники (+28%) и водителей грузового транспорта (+10%). У этих специалистов средние зарплаты достигли 88 563 и 65 000 рублей в месяц соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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