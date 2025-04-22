В Челябинской области резко вырос спрос на инженеров дорожного строительства

В Челябинской области спрос на инженеров дорожного строительства вырос на 208%

Дорожным рабочим готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в первом квартале 2025 года спрос на инженеров дорожного строительства вырос на 208%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«В первом квартале 2025 года в Челябинской области общее количество вакансий в сегменте строительства дорог увеличилось на восемь процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшую динамику показала профессия инженера, где прирост за год составил 208%, а предлагаемая зарплата достигла 78 158 рублей в месяц», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

На втором месте по приросту числа вакансий — профессия дорожного рабочего. Число предложений увеличилось на 105%, а средняя зарплата достигла 53 989 рублей в месяц. В обязанности этих специалистов входит широкий спектр задач — от подготовки основания дороги к укладке асфальта до поддержания чистоты и противогололедной обработки дорожного полотна.

Отмечается увеличение спроса на машинистов спецтехники (+28%) и водителей грузового транспорта (+10%). У этих специалистов средние зарплаты достигли 88 563 и 65 000 рублей в месяц соответственно.