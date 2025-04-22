Трое пермяков «зайцами» проехали на грузовом поезде 10 километров

В Перми транспортные полицейские наказали троих местных жителей за то, что они проехали на платформе грузового поезда. Это произошло 20 апреля, когда молодые люди решили таким образом добраться до станции Пермь-Сортировочная.
«Они проехали более 10 километров, пока их не заметили на станции Блочная. Работники охраны и полиции сообщили о нарушителях, и их задержали. Один из задержанных рассказал, что они выбрали такой опасный способ путешествия, потому что у них не было денег на проезд», — пояснили в пресс-службе транспортной полиции Прикамья
Полицейские установили личности задержанных — это мужчины 1996, 2002 и 2005 годов рождения, которые ранее не имели проблем с законом. Им выписали штрафы по статье о нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте. Каждый из них должен заплатить 2000 рублей. Транспортная полиция предупреждает, что проезд снаружи поездов очень опасен и может привести к серьезным травмам или даже смерти.
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