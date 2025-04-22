В Перми из-за легкоатлетической эстафеты частично перекроют дороги

В Перми с 22 апреля 15:00 до 23 апреля 19:00 ограничат движение транспорта на нескольких улицах в Кировском районе Перми. Запрет вводятся для безопасности проведения спортивного мероприятия.
«Ограничение вводится при проведении 48-ой легкоатлетической эстафеты. Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»,— сообщает министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.
Таким образом, будут перекрыты участки улиц: Александра Невского (между домами №4-20), Закамской (между домами №8-16), Кировоградской (21-33), Федосеева (дома №16 по ул. Федосеева до дома №16 по ул. Кировоградской), Ласьвинской (от дома №15 по ул. Ласьвинской до дома №26 Кировоградской).
Ранее URA.RU сообщало о том, что забег в Перми перенесли из-за школьного праздника. «ЗаБег.РФ» должен был состояться 24 мая, но состоится на день позже. Причина — празднование последнего звонка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!