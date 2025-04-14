Забег в Перми перенесли из-за школьного праздника

Оргкомитет пермского этапа Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» сообщает о переносе даты проведения мероприятия. Он должен был состояться 24 мая, но побегут пермяки на день позже.
«Решение принято в координации с городскими службами. Оно направлено на обеспечение максимальной безопасности и комфорта участников обоих мероприятий, зрителей и волонтеров, а также на сохранение высокого уровня организации этих двух событий», — сообщает на сайте пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
Второе событие, которое пройдет в этот день — это празднование последнего звонка. Тех, кто не сможет принять участие в забеге 25 мая, просят оформить возврат слота до 20 апреля через личный кабинет на официальном сайте мероприятия.
В 2024 году, по данным организаторов, старт собрал более шести тысяч человек. В 2025 году участникам обещают обновленную трассу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что концерт группы Artik & Asti, который должен был состояться в Перми 15 апреля, перенесли. Музыканты заявили, что выступят в городе в октябре. Такое решение принято по техническим причинам.
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