Забег в Перми перенесли из-за школьного праздника

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Участники побегут 25 мая
Участники побегут 25 мая Фото:

Оргкомитет пермского этапа Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» сообщает о переносе даты проведения мероприятия. Он должен был состояться 24 мая, но побегут пермяки на день позже. 

«Решение принято в координации с городскими службами. Оно направлено на обеспечение максимальной безопасности и комфорта участников обоих мероприятий, зрителей и волонтеров, а также на сохранение высокого уровня организации этих двух событий», — сообщает на сайте пресс-служба администрации губернатора Пермского края. 

Второе событие, которое пройдет в этот день — это празднование последнего звонка. Тех, кто не сможет принять участие в забеге 25 мая, просят оформить возврат слота до 20 апреля через личный кабинет на официальном сайте мероприятия. 

В 2024 году, по данным организаторов, старт собрал более шести тысяч человек. В 2025 году участникам обещают обновленную трассу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что концерт группы Artik & Asti, который должен был состояться в Перми 15 апреля, перенесли. Музыканты заявили, что выступят в городе в октябре. Такое решение принято по техническим причинам. 

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Оргкомитет пермского этапа Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» сообщает о переносе даты проведения мероприятия. Он должен был состояться 24 мая, но побегут пермяки на день позже.  «Решение принято в координации с городскими службами. Оно направлено на обеспечение максимальной безопасности и комфорта участников обоих мероприятий, зрителей и волонтеров, а также на сохранение высокого уровня организации этих двух событий», — сообщает на сайте пресс-служба администрации губернатора Пермского края.  Второе событие, которое пройдет в этот день — это празднование последнего звонка. Тех, кто не сможет принять участие в забеге 25 мая, просят оформить возврат слота до 20 апреля через личный кабинет на официальном сайте мероприятия.  В 2024 году, по данным организаторов, старт собрал более шести тысяч человек. В 2025 году участникам обещают обновленную трассу. Ранее URA.RU сообщало о том, что концерт группы Artik & Asti, который должен был состояться в Перми 15 апреля, перенесли. Музыканты заявили, что выступят в городе в октябре. Такое решение принято по техническим причинам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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