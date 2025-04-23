В Челябинске на выходных детей зовут на встречу с Фиксиками и кукольные мастер-классы. Афиша

Челябинские дети проведут выходные с танцами, наукой и библиотечными квестами

24 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Концерт с Фиксиками пройдет 26 апреля в «Родине» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В предстоящие выходные, 26 и 27 апреля, юных челябинцев порадуют интерактивные концерты с Фиксиками и танцевальные батлы. Любители науки смогут провести эксперименты, освоить изготовление народных кукол на бесплатных мастер-классах, а также посмотреть на турнир по автоспорту. Кульминацией станет акция «Библионочь» с уникальными программами, посвященными 80-летию Победы. О том, где пройдут главные развлечения — в материале URA.RU. Музыка и танцы на любой вкус Челябинцев зовут на танцевально шоу Фото: Илья Московец © URA.RU В субботу, 26 апреля, в 12:00 в органном зале «Родина» пройдет интерактивный концерт, на котором гости раскроют «Фикси-секреты». Дети узнают о тайнах музыкального инструмента, познакомятся с композициями Баха и Генделя, а также услышат любимые «Фиксипелки» из мультфильма «Фиксики». Билеты — от 300 рублей. (6+) В ТРК «Горки» 26 апреля в 14:00 на втором этаже пройдут зрелищные танцевальные батлы. Юные танцоры продемонстрируют свое мастерство в хип-хопе и брейк-дансе. Вход свободный. (0+) Погружение в науку и творчество Детский музей 26 апреля приглашает на занятия из цикла «Шестой элемент. Углерод — основа почти всего». Ребят отправят в мир науки и расскажут о роли углерода. Кроме того, они узнают, как растения создают питательные вещества. А еще дети попробуют добыть крахмал. Цена участия — 300 рублей. (7+) Детей научат делать игрушки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В детской библиотеке 27 апреля №12 в 14:00 пройдет мастер-класс по изготовлению народной куклы «Кукушка». Дети познакомятся с традициями и создадут свою куколку. Участие бесплатное. (6+) В библиотеке для молодежи 27 апреля в 17:00 состоится мастер-класс по созданию игровой куклы «Каркуша». Юные рукодельники смастерят забавную куклу для игр. Посещение бесплатное. (12+) Гонки, настолки и сказочный мир Котокафе «Котофей» приглашает на вечер настольных игр. Участники смогут погрузиться в мир «Бумажных подземелий», исследовать сказочные локации и сражаться за сокровища. Стоимость участия — 650 рублей. Встреча запланирована 27 апреля в 18:30. (12+) В «Джунгли Сити» 27 апреля в 14:00 состоится интерактивное мероприятие «Морковный беспредел». Ребят ждут игры, соревнования и море веселья. Стоимость участия — 1650 рублей. (6+) гоночное мероприятие подходит для всех возрастов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На «Трассе 74» 27 апреля пройдут соревнования по автоспорту. Зрителей ждут захватывающие гонки, конкурсы, призы и музыка, а также вкусная еда. Вход свободный. Мероприятие продлится с 13:00 до 19:15. (0+) «Библионочь-2025» Всероссийская акция «Библионочь» в Челябинске пройдет с особым размахом — шесть библиотечных площадок 25—26 апреля представят уникальные программы, посвященные 80-летию Победы. От интерактивных выставок о военных летчиках до дегустации тематических ароматов, от песочных спектаклей до встреч с фронтовыми корреспондентами. Подробнее — в афише URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В предстоящие выходные, 26 и 27 апреля, юных челябинцев порадуют интерактивные концерты с Фиксиками и танцевальные батлы. Любители науки смогут провести эксперименты, освоить изготовление народных кукол на бесплатных мастер-классах, а также посмотреть на турнир по автоспорту. Кульминацией станет акция «Библионочь» с уникальными программами, посвященными 80-летию Победы. О том, где пройдут главные развлечения — в материале URA.RU. В субботу, 26 апреля, в 12:00 в органном зале «Родина» пройдет интерактивный концерт, на котором гости раскроют «Фикси-секреты». Дети узнают о тайнах музыкального инструмента, познакомятся с композициями Баха и Генделя, а также услышат любимые «Фиксипелки» из мультфильма «Фиксики». Билеты — от 300 рублей. (6+) В ТРК «Горки» 26 апреля в 14:00 на втором этаже пройдут зрелищные танцевальные батлы. Юные танцоры продемонстрируют свое мастерство в хип-хопе и брейк-дансе. Вход свободный. (0+) Детский музей 26 апреля приглашает на занятия из цикла «Шестой элемент. Углерод — основа почти всего». Ребят отправят в мир науки и расскажут о роли углерода. Кроме того, они узнают, как растения создают питательные вещества. А еще дети попробуют добыть крахмал. Цена участия — 300 рублей. (7+) В детской библиотеке 27 апреля №12 в 14:00 пройдет мастер-класс по изготовлению народной куклы «Кукушка». Дети познакомятся с традициями и создадут свою куколку. Участие бесплатное. (6+) В библиотеке для молодежи 27 апреля в 17:00 состоится мастер-класс по созданию игровой куклы «Каркуша». Юные рукодельники смастерят забавную куклу для игр. Посещение бесплатное. (12+) Котокафе «Котофей» приглашает на вечер настольных игр. Участники смогут погрузиться в мир «Бумажных подземелий», исследовать сказочные локации и сражаться за сокровища. Стоимость участия — 650 рублей. Встреча запланирована 27 апреля в 18:30. (12+) В «Джунгли Сити» 27 апреля в 14:00 состоится интерактивное мероприятие «Морковный беспредел». Ребят ждут игры, соревнования и море веселья. Стоимость участия — 1650 рублей. (6+) На «Трассе 74» 27 апреля пройдут соревнования по автоспорту. Зрителей ждут захватывающие гонки, конкурсы, призы и музыка, а также вкусная еда. Вход свободный. Мероприятие продлится с 13:00 до 19:15. (0+) Всероссийская акция «Библионочь» в Челябинске пройдет с особым размахом — шесть библиотечных площадок 25—26 апреля представят уникальные программы, посвященные 80-летию Победы. От интерактивных выставок о военных летчиках до дегустации тематических ароматов, от песочных спектаклей до встреч с фронтовыми корреспондентами. Подробнее — в афише URA.RU.