23 апреля 2025

В Челябинске на выходных детей зовут на встречу с Фиксиками и кукольные мастер-классы. Афиша

Челябинские дети проведут выходные с танцами, наукой и библиотечными квестами
© Служба новостей «URA.RU»
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Елка для детей участников СВО с участием Артема Барбашина. Челябинск, елка, игрушки, подарки, новый год, фиксики
Концерт с Фиксиками пройдет 26 апреля в «Родине» Фото:

В предстоящие выходные, 26 и 27 апреля, юных челябинцев порадуют интерактивные концерты с Фиксиками и танцевальные батлы. Любители науки смогут провести эксперименты, освоить изготовление народных кукол на бесплатных мастер-классах, а также посмотреть на турнир по автоспорту. Кульминацией станет акция «Библионочь» с уникальными программами, посвященными 80-летию Победы. О том, где пройдут главные развлечения — в материале URA.RU.

Музыка и танцы на любой вкус

Концерт Big Love Show в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург
Челябинцев зовут на танцевально шоу
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В субботу, 26 апреля, в 12:00 в органном зале «Родина» пройдет интерактивный концерт, на котором гости раскроют «Фикси-секреты». Дети узнают о тайнах музыкального инструмента, познакомятся с композициями Баха и Генделя, а также услышат любимые «Фиксипелки» из мультфильма «Фиксики». Билеты — от 300 рублей. (6+)

В ТРК «Горки» 26 апреля в 14:00 на втором этаже пройдут зрелищные танцевальные батлы. Юные танцоры продемонстрируют свое мастерство в хип-хопе и брейк-дансе. Вход свободный. (0+)

Погружение в науку и творчество

Детский музей 26 апреля приглашает на занятия из цикла «Шестой элемент. Углерод — основа почти всего». Ребят отправят в мир науки и расскажут о роли углерода. Кроме того, они узнают, как растения создают питательные вещества. А еще дети попробуют добыть крахмал. Цена участия — 300 рублей. (7+)

Выставка советского быта. Тюмень
Детей научат делать игрушки
Фото:

В детской библиотеке 27 апреля №12 в 14:00 пройдет мастер-класс по изготовлению народной куклы «Кукушка». Дети познакомятся с традициями и создадут свою куколку. Участие бесплатное. (6+)

В библиотеке для молодежи 27 апреля в 17:00 состоится мастер-класс по созданию игровой куклы «Каркуша». Юные рукодельники смастерят забавную куклу для игр. Посещение бесплатное. (12+)

Гонки, настолки и сказочный мир

Котокафе «Котофей» приглашает на вечер настольных игр. Участники смогут погрузиться в мир «Бумажных подземелий», исследовать сказочные локации и сражаться за сокровища. Стоимость участия — 650 рублей. Встреча запланирована 27 апреля в 18:30. (12+)

В «Джунгли Сити» 27 апреля в 14:00 состоится интерактивное мероприятие «Морковный беспредел». Ребят ждут игры, соревнования и море веселья. Стоимость участия — 1650 рублей. (6+)

Джи-драйв шоу. Газпромнефть. Гонки. Ралли. Дрифт. Формула1. Челябинск.
гоночное мероприятие подходит для всех возрастов
Фото:

На «Трассе 74» 27 апреля пройдут соревнования по автоспорту. Зрителей ждут захватывающие гонки, конкурсы, призы и музыка, а также вкусная еда. Вход свободный. Мероприятие продлится с 13:00 до 19:15. (0+)

«Библионочь-2025»

Всероссийская акция «Библионочь» в Челябинске пройдет с особым размахом — шесть библиотечных площадок 25—26 апреля представят уникальные программы, посвященные 80-летию Победы. От интерактивных выставок о военных летчиках до дегустации тематических ароматов, от песочных спектаклей до встреч с фронтовыми корреспондентами. Подробнее — в афише URA.RU.

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В предстоящие выходные, 26 и 27 апреля, юных челябинцев порадуют интерактивные концерты с Фиксиками и танцевальные батлы. Любители науки смогут провести эксперименты, освоить изготовление народных кукол на бесплатных мастер-классах, а также посмотреть на турнир по автоспорту. Кульминацией станет акция «Библионочь» с уникальными программами, посвященными 80-летию Победы. О том, где пройдут главные развлечения — в материале URA.RU. В субботу, 26 апреля, в 12:00 в органном зале «Родина» пройдет интерактивный концерт, на котором гости раскроют «Фикси-секреты». Дети узнают о тайнах музыкального инструмента, познакомятся с композициями Баха и Генделя, а также услышат любимые «Фиксипелки» из мультфильма «Фиксики». Билеты — от 300 рублей. (6+) В ТРК «Горки» 26 апреля в 14:00 на втором этаже пройдут зрелищные танцевальные батлы. Юные танцоры продемонстрируют свое мастерство в хип-хопе и брейк-дансе. Вход свободный. (0+) Детский музей 26 апреля приглашает на занятия из цикла «Шестой элемент. Углерод — основа почти всего». Ребят отправят в мир науки и расскажут о роли углерода. Кроме того, они узнают, как растения создают питательные вещества. А еще дети попробуют добыть крахмал. Цена участия — 300 рублей. (7+) В детской библиотеке 27 апреля №12 в 14:00 пройдет мастер-класс по изготовлению народной куклы «Кукушка». Дети познакомятся с традициями и создадут свою куколку. Участие бесплатное. (6+) В библиотеке для молодежи 27 апреля в 17:00 состоится мастер-класс по созданию игровой куклы «Каркуша». Юные рукодельники смастерят забавную куклу для игр. Посещение бесплатное. (12+) Котокафе «Котофей» приглашает на вечер настольных игр. Участники смогут погрузиться в мир «Бумажных подземелий», исследовать сказочные локации и сражаться за сокровища. Стоимость участия — 650 рублей. Встреча запланирована 27 апреля в 18:30. (12+) В «Джунгли Сити» 27 апреля в 14:00 состоится интерактивное мероприятие «Морковный беспредел». Ребят ждут игры, соревнования и море веселья. Стоимость участия — 1650 рублей. (6+) На «Трассе 74» 27 апреля пройдут соревнования по автоспорту. Зрителей ждут захватывающие гонки, конкурсы, призы и музыка, а также вкусная еда. Вход свободный. Мероприятие продлится с 13:00 до 19:15. (0+) Всероссийская акция «Библионочь» в Челябинске пройдет с особым размахом — шесть библиотечных площадок 25—26 апреля представят уникальные программы, посвященные 80-летию Победы. От интерактивных выставок о военных летчиках до дегустации тематических ароматов, от песочных спектаклей до встреч с фронтовыми корреспондентами. Подробнее — в афише URA.RU.
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Ссылки по теме
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