От песочных спектаклей до «парфюмерии Победы»: где пройдет «Библионочь-2025» в Челябинске

Акция «Библионочь-2025» пройдет в Челябинске 25 и 26 апреля

Ежегодная акция пройдет минимум в шести библиотеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Библионочь-2025» пройдет на шести площадках Челябинска 25 и 26 апреля. Гостей ждут силовые шоу, песочные спектакли, мастер-классы и даже дегустация «парфюмерии Победы». В этом году акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — о самых необычных событиях ночи — в материале URA.RU.

Публичная библиотека

«Публичка» предлагает челябинцам поучаствовать в программе «Роман о героях». Вечером 25 апреля появится возможность встретиться с героями нашего времени, прикоснуться к истории военно-воздушных сил на интерактивной выставке, узнать о подвигах пожарных во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и побывать в «Музее редкостей». Посетители также смогут послушать лекцию о фронтовых фотокорреспондентах, почувствовать себя реставратором, создавая свой фронтовой треугольник или книгу, открыть для себя футуризм и узнать о силе плакатного искусства, а также вспомнить любимые песни военных лет.

Акция стартует в 17:00.

Почувствуй себя журналистом в «Колибри»

Гости акции смогут пообщаться с военным фотокорреспондентом Сергеем Коляскиным Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Центре межкультурных коммуникаций 26 апреля с 17:00 до 22:00 пройдет ночь медиа и журналистики. Гости смогут попробовать себя в роли телеведущего, репортера, фотографа. В программе: мастер-классы, встречи с профессионалами, выставки, робототехника для детей, турнир по настольным играм и музыкальная игра. Участники акции проведут время с военным фотокорреспондентом Сергеем Коляскиным и другими корреспондентами. Также ожидаются занятия по мобильной видеосъемке, розыгрыши и фотозона.

Библиотека имени Маяковского

Мероприятия пройдут на двух площадках библиотеки по адресам Энгельса, 61 и улица Коммуны, 129. Программы запланированы с 16:00 до 19:00.

В Маяковке 25 апреля проведут «Библиосумерки-2025». На открытии акции гостей встретят ростовые куклы. В первом отделении библиотеки посетителей будет ждать яркая анимационная программа «Стань героем», мастер-класс по созданию броши и квест. На второй площадке ожидаются выставка книг, лотерея «Свои герои», сказочный спектакль «Дюймовочка» от театра «АндерсАн», а также кулинарный мастер-класс.

Библиотека имени Пушкина

Участники «Библионочи» смогут окунуться в военное время на выставках Фото: Илья Московец © URA.RU

Пушкинская библиотека 25 апреля в 17:00 устроит праздник мужества, творчества и истории. Гостей ждет песочный спектакль «Василий Теркин», силовое «Богатырское» и военно-спортивное шоу «Армейский рукопашный бой», концерты, выставка «Танкоград», марафон краеведческих лекториев, игры и квизы. Кроме того, желающие смогут встретиться с кинологами и их питомцами, поучаствовать в мастер-классах и сыграть в лотерею «Счастливый билет Библионочи».

Библиотека имени Горького

Центральная детская библиотека имени Горького 26 апреля приглашает юных читателей и из родителей на акцию «Библионочь». Для участников устроят лекцию-дегустацию «Парфюмерия Победы», мастер-классы, где можно будет смастерить копию дома Петра I, просмотр фильмов об участниках СВО в кинолаборатории, а также игры, квесты, кукольные спектакли, встречи с психологом и розыгрыш призов.

Начало — в 16:00.

Библиотека для слабовидящих

В библиотеке для слабовидящих интерактивы будут проходить в купе поезда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Библиотека «Точки удивления» 26 апреля превратится в поезд Победы, где с 16:00 каждый вагон станет тематической площадкой, посвященной героическим страницам истории Отечества. Поучаствовать в музыкальной викторине и мастер-классах можно будет в различных купе. На станции «Культурный фронт» в инклюзивном сквере с 16 до 18 часов гостей будет ждать солдатская каша, выставка снаряжения и мастер-класс по фланкировке. В течение дня можно будет написать письмо поддержки участникам СВО и собрать гумпомощь.