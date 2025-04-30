30 апреля 2025

Челябинцам разрешили жарить шашлыки на дачах на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
Разводить огонь можно только в специально оборудованных местах Фото:

В Челябинской области после введения особого противопожарного режима появились ограничения на разведение открытого огня в лесных и прибрежных зонах. Об этом рассказал URA.RU заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Андрей Смирнов. Специалисты пожарного надзора рекомендуют жителям области использовать мангалы исключительно на территориях частных домовладений либо в специально оборудованных местах.

«Особый противопожарный режим запрещает приготовление пищи на открытом огне. Разрешается использовать мангалы только в пределах частного сектора при строгом соблюдении всех противопожарных требований, а также на специально отведенных для этого площадках», — уточнил Смирнов в беседе с URA.RU.

По данным Смирнова, на майские праздники приготовление мяса и овощей допускается только на приусадебных участках либо во дворах частных домов. Мангалы должны быть размещены не ближе пяти метров от любых построек, а в радиусе двух метров вокруг них необходимо очистить территорию от сухой травы и легковоспламеняющихся предметов.

Кроме того, инспектор настоятельно советует использовать для разведения огня только покупной древесный уголь. По словам представителей МЧС, использование валежника и дров может спровоцировать выброс искр и последующее распространение огня. Запрещается разжигать мангалы при скорости ветра свыше 10 метров в секунду, а также оставлять огонь без присмотра.

Постановление о введении особого противопожарного режима было подписано главой региона Алексеем Текслером 24 апреля. О том, что нельзя делать при таких ограничениях и какие предусмотрены штрафы за нарушения, читайте в материале URA.RU.

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В Челябинской области после введения особого противопожарного режима появились ограничения на разведение открытого огня в лесных и прибрежных зонах. Об этом рассказал URA.RU заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Андрей Смирнов. Специалисты пожарного надзора рекомендуют жителям области использовать мангалы исключительно на территориях частных домовладений либо в специально оборудованных местах. «Особый противопожарный режим запрещает приготовление пищи на открытом огне. Разрешается использовать мангалы только в пределах частного сектора при строгом соблюдении всех противопожарных требований, а также на специально отведенных для этого площадках», — уточнил Смирнов в беседе с URA.RU. По данным Смирнова, на майские праздники приготовление мяса и овощей допускается только на приусадебных участках либо во дворах частных домов. Мангалы должны быть размещены не ближе пяти метров от любых построек, а в радиусе двух метров вокруг них необходимо очистить территорию от сухой травы и легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, инспектор настоятельно советует использовать для разведения огня только покупной древесный уголь. По словам представителей МЧС, использование валежника и дров может спровоцировать выброс искр и последующее распространение огня. Запрещается разжигать мангалы при скорости ветра свыше 10 метров в секунду, а также оставлять огонь без присмотра. Постановление о введении особого противопожарного режима было подписано главой региона Алексеем Текслером 24 апреля. О том, что нельзя делать при таких ограничениях и какие предусмотрены штрафы за нарушения, читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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