Челябинцам разрешили жарить шашлыки на дачах на майские праздники

01 мая 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Разводить огонь можно только в специально оборудованных местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области после введения особого противопожарного режима появились ограничения на разведение открытого огня в лесных и прибрежных зонах. Об этом рассказал URA.RU заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Андрей Смирнов. Специалисты пожарного надзора рекомендуют жителям области использовать мангалы исключительно на территориях частных домовладений либо в специально оборудованных местах. «Особый противопожарный режим запрещает приготовление пищи на открытом огне. Разрешается использовать мангалы только в пределах частного сектора при строгом соблюдении всех противопожарных требований, а также на специально отведенных для этого площадках», — уточнил Смирнов в беседе с URA.RU. По данным Смирнова, на майские праздники приготовление мяса и овощей допускается только на приусадебных участках либо во дворах частных домов. Мангалы должны быть размещены не ближе пяти метров от любых построек, а в радиусе двух метров вокруг них необходимо очистить территорию от сухой травы и легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, инспектор настоятельно советует использовать для разведения огня только покупной древесный уголь. По словам представителей МЧС, использование валежника и дров может спровоцировать выброс искр и последующее распространение огня. Запрещается разжигать мангалы при скорости ветра свыше 10 метров в секунду, а также оставлять огонь без присмотра. Постановление о введении особого противопожарного режима было подписано главой региона Алексеем Текслером 24 апреля. О том, что нельзя делать при таких ограничениях и какие предусмотрены штрафы за нарушения, читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области после введения особого противопожарного режима появились ограничения на разведение открытого огня в лесных и прибрежных зонах. Об этом рассказал URA.RU заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Андрей Смирнов. Специалисты пожарного надзора рекомендуют жителям области использовать мангалы исключительно на территориях частных домовладений либо в специально оборудованных местах. «Особый противопожарный режим запрещает приготовление пищи на открытом огне. Разрешается использовать мангалы только в пределах частного сектора при строгом соблюдении всех противопожарных требований, а также на специально отведенных для этого площадках», — уточнил Смирнов в беседе с URA.RU. По данным Смирнова, на майские праздники приготовление мяса и овощей допускается только на приусадебных участках либо во дворах частных домов. Мангалы должны быть размещены не ближе пяти метров от любых построек, а в радиусе двух метров вокруг них необходимо очистить территорию от сухой травы и легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, инспектор настоятельно советует использовать для разведения огня только покупной древесный уголь. По словам представителей МЧС, использование валежника и дров может спровоцировать выброс искр и последующее распространение огня. Запрещается разжигать мангалы при скорости ветра свыше 10 метров в секунду, а также оставлять огонь без присмотра. Постановление о введении особого противопожарного режима было подписано главой региона Алексеем Текслером 24 апреля. О том, что нельзя делать при таких ограничениях и какие предусмотрены штрафы за нарушения, читайте в материале URA.RU.