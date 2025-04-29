Пермские власти объяснили, как будут отдыхать школьники и студенты в майские праздники

Минобр: пермские учебные заведения сами определяют выходные в майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Расписание отличается у учащихся с пятидневной и шестидневной учебной неделей
Расписание отличается у учащихся с пятидневной и шестидневной учебной неделей Фото:

Школы, колледжи и университеты в Пермском крае сами устанавливают учебные дни в майские праздники. Об этом URA.RU сообщили в краевом министерстве образования и науки.

«Учреждения в зависимости от своего расписания устанавливают учебные дни. Расписание различается у тех, кто учится пять и шесть дней. Краевого решения нет, каждое учебное заведение само решает, куда перенести дни и как организовать образовательный процесс», — пояснили URA.RU в минобре.

В 2025 году майские праздники в России длятся восемь дней. В связи с праздником Весны и Труда россияне в 2025 году отдыхают с 1 по 4 мая. Второй период выходных в честь Дня Победы пройдет с 8 по 11 мая.

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Школы, колледжи и университеты в Пермском крае сами устанавливают учебные дни в майские праздники. Об этом URA.RU сообщили в краевом министерстве образования и науки. «Учреждения в зависимости от своего расписания устанавливают учебные дни. Расписание различается у тех, кто учится пять и шесть дней. Краевого решения нет, каждое учебное заведение само решает, куда перенести дни и как организовать образовательный процесс», — пояснили URA.RU в минобре. В 2025 году майские праздники в России длятся восемь дней. В связи с праздником Весны и Труда россияне в 2025 году отдыхают с 1 по 4 мая. Второй период выходных в честь Дня Победы пройдет с 8 по 11 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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