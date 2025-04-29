29 апреля 2025

В ХМАО после вмешательства Бастрыкина многодетная мать получила трехкомнатную квартиру

Многодетная мама из ХМАО, жившая с детьми в затопленном жилье, получила квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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Из деревянного барака семья переехала в трехкомнатную квартиру
Из деревянного барака семья переехала в трехкомнатную квартиру Фото:

В Ханты-Мансийске мама шестерых детей, в жилье которой в 2023 году произошла коммунальная авария, наконец-то получила трехкомнатную квартиру. Долгожданный переезд произошел благодаря участию мэрии окружной столицы.

«В семье многодетной мамы, у которой на иждивении шестеро детей, произошла коммунальная авария. Ситуацию незамедлительно на контроль взяла Администрация города. В кратчайшие сроки Александра с детьми переехала в новое жилье — трехкомнатную квартиру», — сообщает в telegram-канале мэрия Ханты-Мансийска.

Площадь нового жилья составляет 75 квадратных метров. С переездом и установкой мебели югорчанке также помогли местные депутаты и волонтеры.

Потоп в жилье многодетной мамы и ее детей произошел еще в 2023 году, но ответственные службы не предприняли никаких мер к устранению последствий. Почти два года семья проживала в непригодных условиях. В апреле текущего года женщина обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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В Ханты-Мансийске мама шестерых детей, в жилье которой в 2023 году произошла коммунальная авария, наконец-то получила трехкомнатную квартиру. Долгожданный переезд произошел благодаря участию мэрии окружной столицы. «В семье многодетной мамы, у которой на иждивении шестеро детей, произошла коммунальная авария. Ситуацию незамедлительно на контроль взяла Администрация города. В кратчайшие сроки Александра с детьми переехала в новое жилье — трехкомнатную квартиру», — сообщает в telegram-канале мэрия Ханты-Мансийска. Площадь нового жилья составляет 75 квадратных метров. С переездом и установкой мебели югорчанке также помогли местные депутаты и волонтеры. Потоп в жилье многодетной мамы и ее детей произошел еще в 2023 году, но ответственные службы не предприняли никаких мер к устранению последствий. Почти два года семья проживала в непригодных условиях. В апреле текущего года женщина обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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