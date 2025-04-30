Минюст предложил расширить список болезней, с которыми не будут отправлять в СИЗО

Минюст России выступил с инициативой расширить список заболеваний, при которых запрещено заключение под стражу подозреваемых и обвиняемых. Проект поправок, размещенный на портале нормативных актов, предлагает включить новые категории болезней.
«Предлагается расширить перечень, включив в него новые группы заболеваний, среди которых: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения», — сообщили в Минюсте. Информация опубликована на официальном сайте.
Также ведомство предлагает запретить арест беременных женщин, в том числе при многоплодной беременности, осложнениях и в послеродовой период. В Минюсте подчеркивают, что эти меры призваны усилить защиту прав лиц с тяжелыми заболеваниями до вынесения судебного решения. Проект находится на стадии общественного обсуждения перед утверждением правительством.
Ранее Минюст предлагал сотрудникам ФСИН разрешить применять огнестрельное оружие. Они должны были его использовать при розыске и задержании беглых заключенных.
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