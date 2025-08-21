Нововоронежскую АЭС временно отключили от сети

Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС был временно отключен от сети. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом». В компании подчеркнули, что отключение произошло в штатном режиме, угроз для безопасности нет.
«20 августа 2025 года в 18:46 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (филиал АО „Концерн Росэнергоатом“, Электроэнергетический дивизион „Росатома“) отключен от сети действием автоматики в штатном режиме», — говорится в сообщении. По информации концерна, отключение было осуществлено в безопасном режиме, все системы сработали штатно.
В настоящее время на станции продолжают работу энергоблоки №4, 5 и 6. Они обеспечивают нагрузку согласно диспетчерскому графику — 2286 МВт. В компании уточнили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации зафиксировано не было. Радиационный фон в районе АЭС составляет 0,08 микрозиверта в час и соответствует естественным значениям.
В Смоленской области 17 августа было незначительно повреждено здание третьего энергоблока атомной электростанции в результате падения украинского беспилотника. По информации пресс-службы АЭС, дрон сдетонировал при падении, повредив несколько окон. Инцидент не повлиял на работу станции, все три энергоблока продолжают функционировать, радиационный фон остается в норме, и никто не пострадал, передает «Национальная служба новостей».
