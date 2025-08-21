Внука Зюганова назначили замминистра экономразвития Ростовской области

31-летний внук Зюганова будет отвечать за нацпроекты в Ростовской области
31-летний внук Зюганова будет отвечать за нацпроекты в Ростовской области

Михаил Зюганов, внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, назначен заместителем министра экономического развития Ростовской области. Об этом сообщают в правительстве региона.

"Михаил Зюганов на посту министра экономического развития Ростовской области будет курировать вопросы реализации нацпроектов, а также отвечать за взаимодействие с высшими органами исполнительной и законодательной власти. Выбор в пользу Зюганова обусловлен его управленческими компетенциями», — заявили газете "Коммерсант" в правительстве региона. 

На сайте правительства Ростовской области указано, что 31-летний Михаил Зюганов занял новую должность 19 августа. Контракт с ним заключен сроком на один год, предусмотрен испытательный период в три месяца. В правительстве области подчеркнули, что вакансия заместителя министра была создана специально для решения задач, связанных с реализацией федеральных программ и развитием межведомственных коммуникаций.

Ранее Геннадий Зюганов был избран председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Соответствующее решение принято на девятнадцатом отчетно-выборном съезде политического объединения

