В центре Перми устроили спортивный праздник
День весны и труда в прикамской столице отметили масштабными народными гуляньями. На стадионе «Динамо» провели ежегодную легкоатлетическую эстафету. По оценке краевых властей, в забегах принял участие 180 команд. В рамках праздника губернатор Прикамья Дмитрий Махонин впервые вручил знаки отличия «Знай наших» выдающимся спортсменам.
С пермского жд-вокзала в путь по городам РФ отправился «Эшелон Победы». На эспланаде для пермяков и гостей города устроили концерт. Параллельно торжеству открыли речную навигацию. А завершился день запуском салют. Самые яркие моменты — запечатлели корреспонденты URA.RU.
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