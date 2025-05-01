01 мая 2025

Отправление поезда «Победы», эстафета и концерт с салютом: в Перми с размахом отметили 1 Мая. Фотогалерея

В Перми в первомайской эстафете приняли участие 185 команд
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Перми устроили спортивный праздник
В центре Перми устроили спортивный праздник Фото:

День весны и труда в прикамской столице отметили масштабными народными гуляньями. На стадионе «Динамо» провели ежегодную легкоатлетическую эстафету. По оценке краевых властей, в забегах принял участие 180 команд. В рамках праздника губернатор Прикамья Дмитрий Махонин впервые вручил знаки отличия «Знай наших» выдающимся спортсменам.

С пермского жд-вокзала в путь по городам РФ отправился «Эшелон Победы». На эспланаде для пермяков и гостей города устроили концерт. Параллельно торжеству открыли речную навигацию. А завершился день запуском салют. Самые яркие моменты — запечатлели корреспонденты URA.RU.

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День весны и труда в прикамской столице отметили масштабными народными гуляньями. На стадионе «Динамо» провели ежегодную легкоатлетическую эстафету. По оценке краевых властей, в забегах принял участие 180 команд. В рамках праздника губернатор Прикамья Дмитрий Махонин впервые вручил знаки отличия «Знай наших» выдающимся спортсменам. С пермского жд-вокзала в путь по городам РФ отправился «Эшелон Победы». На эспланаде для пермяков и гостей города устроили концерт. Параллельно торжеству открыли речную навигацию. А завершился день запуском салют. Самые яркие моменты — запечатлели корреспонденты URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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