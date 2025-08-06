Челябинцу платили за аренду квартиры наркотиками

В Челябинске местный житель сдавал квартиру в аренду знакомым наркоманам. В качестве оплаты принимались запрещенные вещества. Теперь его ждет суд за организацию притона, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Уголовное дело направлено Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Мужчина сам был подвержен наркозависимости. Он предоставлял квартиру по улице Либединского и сам же «зависал» в ней со знакомыми. Подобные трипы продолжались с апреля по июль и прекратились после задержания полицией.
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