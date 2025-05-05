Московская квартира, где произошли взрыв и пожар, сдавалась в аренду

Однокомнатная квартира, в которой произошел взрыв и пожар, сдавалась в аренду. Квартира принадлежала 40-летней москвичке и сдавалась в аренду 39-летней женщине.
«Взрыв произошел в однокомнатной квартире, которая принадлежит 40-летней москвичке. Она сдавала жилье 39-летней женщине», — пишет Life.ru. Сообщается, что на момент ЧП арендатор отсутствовала, а ее 34-летний сожитель, находившийся в помещении, получил тяжелые травмы. Также повреждены две соседние квартиры, перекрытия и чердак здания.
В результате происшествия погибли три человека, а 18 пострадавших обратились за медицинской помощью. Шестерых госпитализировали, включая двоих детей возрастом два и 11 лет, один из взрослых позже отказался от лечения.
4 мая вечером на улице Генерала Тюленева в Москве случился взрыв, предположительно, бытового газа, вызвавший крупный пожар. В результате происшествия пострадали также и дети. Утром 5 мая там началось повторное возгорание, пишет 360.ru.
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