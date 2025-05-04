04 мая 2025

В Тюмени разбирают один из старейших торговых центров. Фото

В Тюмени разбирают торговый центр «Мангазея»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр планируют преобразовать
Торговый центр планируют преобразовать Фото:

В Тюмени начали сносить торговый центр «Мангазея», расположенный на улице Луговой. Об этом стало известно журналистам. Комплекс открыли в 1991 году, однако, в 2024 году его приобрела компания «Колесник».

В пятиэтажном здании располагались магазины и офисные помещения. Реновация торгового центра обойдется в 305 миллионов рублей.

В планах у застройщика изменить фасад здания. Там планируют разместить медицинский и торговые центры, а также благоустроить прилегающую территорию и построить дополнительные сооружения.

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В Тюмени начали сносить торговый центр «Мангазея», расположенный на улице Луговой. Об этом стало известно журналистам. Комплекс открыли в 1991 году, однако, в 2024 году его приобрела компания «Колесник». В пятиэтажном здании располагались магазины и офисные помещения. Реновация торгового центра обойдется в 305 миллионов рублей. В планах у застройщика изменить фасад здания. Там планируют разместить медицинский и торговые центры, а также благоустроить прилегающую территорию и построить дополнительные сооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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