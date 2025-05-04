Торговый центр планируют преобразовать
В Тюмени начали сносить торговый центр «Мангазея», расположенный на улице Луговой. Об этом стало известно журналистам. Комплекс открыли в 1991 году, однако, в 2024 году его приобрела компания «Колесник».
В пятиэтажном здании располагались магазины и офисные помещения. Реновация торгового центра обойдется в 305 миллионов рублей.
В планах у застройщика изменить фасад здания. Там планируют разместить медицинский и торговые центры, а также благоустроить прилегающую территорию и построить дополнительные сооружения.
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