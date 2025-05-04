04 мая 2025

В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего на СВО подполковника

В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего на СВО Евгения Рудзевича
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мнения жителей принимаются до конца мая
Мнения жителей принимаются до конца мая Фото:

В Тюмени улица в Плехановском районе может получить имя Евгения Рудзевича — участника специальной военной операции, ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Будет рассматриваться предложение от Войсковой части 56602 Минобороны РФ о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети наименования: имени Рудзевича Евгения Геннадьевича — участника специальной военной операции, ветерана боевых действий, командира первого саперного батальона, подполковника, награжденного орденами Мужества, Мужества (посмертно). <...> Предлагаемое наименование: улица Евгения Рудзевича», — говорится в официальном сообщении администрации.

Жители Тюмени могут выразить свое мнение по этому вопросу через городской департамент земельных отношений и градостроительства до 26 мая. Евгений Рудзевич погиб 19 августа 2024 года в ходе СВО. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени улица в Плехановском районе может получить имя Евгения Рудзевича — участника специальной военной операции, ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Будет рассматриваться предложение от Войсковой части 56602 Минобороны РФ о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети наименования: имени Рудзевича Евгения Геннадьевича — участника специальной военной операции, ветерана боевых действий, командира первого саперного батальона, подполковника, награжденного орденами Мужества, Мужества (посмертно). <...> Предлагаемое наименование: улица Евгения Рудзевича», — говорится в официальном сообщении администрации. Жители Тюмени могут выразить свое мнение по этому вопросу через городской департамент земельных отношений и градостроительства до 26 мая. Евгений Рудзевич погиб 19 августа 2024 года в ходе СВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...