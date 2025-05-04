В Тюмени хотят назвать улицу в честь погибшего на СВО подполковника

В Тюмени улица в Плехановском районе может получить имя Евгения Рудзевича — участника специальной военной операции, ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Будет рассматриваться предложение от Войсковой части 56602 Минобороны РФ о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети наименования: имени Рудзевича Евгения Геннадьевича — участника специальной военной операции, ветерана боевых действий, командира первого саперного батальона, подполковника, награжденного орденами Мужества, Мужества (посмертно). <...> Предлагаемое наименование: улица Евгения Рудзевича», — говорится в официальном сообщении администрации.
Жители Тюмени могут выразить свое мнение по этому вопросу через городской департамент земельных отношений и градостроительства до 26 мая. Евгений Рудзевич погиб 19 августа 2024 года в ходе СВО.
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