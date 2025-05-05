За что дачники платят взносы в СНТ и куда идут деньги: разбор

С приходом весны и началом дачного сезона многие владельцы участков в СНТ сталкиваются с необходимостью уплаты членских взносов. Эти взносы обязательны, они направлены на содержание и развитие общей инфраструктуры. Деньги идут на ремонт дорог, освещение общественных территорий, уборку и другие нужды, которые важны для всех владельцев участков. Отказаться от уплаты взносов нельзя, так как это может привести к судебным разбирательствам и дополнительным штрафам. Подробнее о том, как устроены взносы в СНТ, на что именно они расходуются и какие есть правила для членов товарищества — в материале URA.RU.
Кто должен платить взносы в СНТ
По действующему законодательству, каждый член Садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) обязан вносить членские и целевые взносы. Чтобы стать членом СНТ, необходимо подать соответствующее заявление председателю правления организации. Заявление можно передать лично или отправить по почте, после чего оно может рассматриваться в течение месяца.
Если решение правления окажется положительным, кандидат становится полноправным участником товарищества и обязуется выполнять все установленные нормы, включая регулярные платежи членских и целевых взносов. Такие обязательства возникают независимо от активности участника на его земельном участке. Даже если член СНТ не занимается своим участком и не использует общественные ресурсы, он все равно должен участвовать в финансировании общих расходов товарищества. Это связано с тем, что такие расходы несут коллективный характер и направлены на поддержание инфраструктуры, коммуникационных сетей и безопасности всего товарищества.
Как распределяются членские и целевые взносы в СНТ
Законодательство регламентирует два основных типа финансовых взносов в СНТ: членские и целевые. Согласно федеральному закону, членские взносы предназначены для обеспечения повседневной деятельности СНТ и покрывают следующие нужды:
- техническое обслуживание и ремонт общественных объектов: дороги, электросети и водоснабжение;
- оплата аренды или содержание имущества, принадлежащего СНТ;
- оплата услуг коммунальных и энергетических компаний;
- уборка территорий и вывоз отходов;
- инициативы по улучшению и озеленению общественных зон;
- обеспечение пожарной безопасности и охраны территории;
- проведение аудита при необходимости;
- оплата труда работников, занятых в СНТ;
- организация общих собраний и реализация решений, принятых на них;
- уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества.
Целевые взносы, в свою очередь, направляются на конкретные проекты и не могут быть использованы для других целей без одобрения на общем собрании членов СНТ. Примеры использования целевых взносов включают:
- перевод земель из государственной или муниципальной собственности в собственность СНТ;
- разработка и утверждение проектной документации по территории товарищества;
- проведение кадастровых работ для регистрации имущества в Едином госреестре недвижимости;
- строительство или приобретение новых объектов общего пользования.
Методика расчета членских взносов в СНТ
Определение размера членских взносов в СНТ происходит не случайным образом, а на основании решений, принятых на общем собрании участников. Для проведения собрания инициатива исходит от правления СНТ, и утвержденные решения становятся обязательными к выполнению для всех членов товарищества. На таких собраниях представляются предварительные оценки предстоящих расходов, что становится основанием для установления размера взносов. При определении суммы взносов учитываются разнообразные аспекты:
- количество земельных участков в товариществе;
- общая площадь территории СНТ;
- объем предстоящих работ и услуг;
- ожидаемые расходы на коммунальные услуги и текущие хозяйственные потребности;
- затраты на оплату труда и поддержание инфраструктуры.
Важно отметить, что величина членских взносов часто зависит от площади земельных участков, что обычно закрепляется в уставе СНТ. Например, если собрание решит установить ставку в размере пяти рублей за квадратный метр, то владелец участка площадью 600 квадратных метров будет обязан внести ежегодный взнос в размере 3000 рублей.
Вариативность начислений взносов в СНТ
Устав товарищества может предусматривать особые условия для увеличения членских взносов в определенных случаях. Например, члены СНТ, на участках которых расположены капитальные строения, потребляющие больше ресурсов (электричество, вода, газ, отопление) и использующие больше общественного оборудования и техники (например, газонокосилки или тракторы), могут платить больше, чем владельцы участков без таких строений. Это связано с тем, что их деятельность создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру СНТ. В таких случаях владелец участка с несколькими капитальными строениями может вносить больший взнос по сравнению с владельцем, у которого только летний домик. Однако для законности таких положений они должны быть четко оговорены в уставе товарищества, чтобы избежать возможных споров и исков.
Также возможны изменения размера взносов по решению общего собрания. Например, если в 2024 году размер взноса составлял 500 рублей за сотку, а в начале 2025 года было принято решение увеличить ставку до 600 рублей, то участникам, которые уже оплатили взнос по старой ставке, необходимо будет доплатить разницу. В данном случае это будет 100 рублей за каждую сотку за текущий год.
Законы ли требования заплатить больше
Дополнительные взносы в СНТ могут быть установлены исключительно после проведения общего собрания членов или заседания уполномоченных представителей, если такой порядок предусмотрен уставом товарищества. Важно, что процедура проведения собрания должна быть документально оформлена: без протокола собрание считается не состоявшимся, а все принятые на нем решения не имеют юридической силы.
Если эти процедуры нарушены, участники СНТ имеют право обжаловать требования о внесении дополнительных платежей. Для начала можно обратиться к ревизору или ревизионной комиссии СНТ. Эти органы контроля подотчетны общему собранию и имеют полномочия проверять финансовую деятельность товарищества. Также возможно привлечение сторонних аудиторов, услуги которых оплачиваются через целевой взнос.
Далее можно подать жалобу председателю СНТ и инициировать обсуждение вопроса на плановом или внеочередном собрании. Для созыва собрания необходимо сформировать инициативную группу, включающую не менее 20% членов СНТ. Заявление о проведении собрания отправляется заказным письмом в правление или председателю.
Если внутренние меры не приводят к решению проблемы, можно обратиться в районный суд. Судебное разбирательство возможно, например, если правление СНТ нарушает закон, принимая платежи наличными вместо безналичного расчета. Иски по признанию решений общего собрания недействительными должны быть поданы не позднее шести месяцев после того, как участник узнал о принятии такого решения. В случае финансовых нарушений можно также обратиться в местную налоговую службу или районную прокуратуру для жалобы на неправомерные действия правления СНТ.
С 2022 года допускается проведение собраний в электронном виде, а голосование может осуществляться через портал «Госуслуги», при условии регистрации всех участников. Члены СНТ имеют законное право запрашивать документы, касающиеся деятельности товарищества, включая устав, протоколы и отчеты о финансовой деятельности.
Что будет, если не платить взносы в СНТ
Невыплата членских взносов может стать причиной исключения собственника участка из членов товарищества. Кроме того, СНТ может обратиться в суд для взыскания накопившейся задолженности.
Согласно уставу, если член товарищества не оплачивает взносы более двух месяцев, он может быть исключен из СНТ. Такое решение принимается на общем собрании и должно поддерживаться большинством голосов. Датой прекращения членства является дата протоколирования решения или другая дата, указанная в протоколе.
После исключения из СНТ обязательства по оплате расходов на содержание общего имущества не прекращаются. Однако бывший член теряет право участвовать в собраниях, голосовать и влиять на управление товариществом. Также ему придется самостоятельно организовывать подключение к коммунальным услугам, таким как электроснабжение или вывоз мусора. В случае запланированных работ по газификации или прокладке других инженерных сетей, подключение будет осуществляться на индивидуальных началах.
Срок для обращения в суд по взысканию задолженности по членским взносам ограничен тремя годами с момента, когда правление стало или должно было стать известно о задержке платежа. В уставе также могут быть указаны условия начисления штрафных санкций, например, пени за просрочку платежей. Эти правила являются обязательными к выполнению после их одобрения на собрании.
Любые другие формы давления на должников, такие как отключение электричества, блокировка доступа на участок или штрафы за неубранную территорию, законодательством не предусмотрены и могут быть квалифицированы как незаконные. Исполнение таких мер находится исключительно в ведении государственных органов и регулируется специальными нормами права.
Возможность избежать вступления в СНТ и обязательств по членским взносам
Вступление в СНТ и оплата членских взносов не является обязательным для владельцев участков. При приобретении участка автоматическое включение в состав членов товарищества не происходит. Также существует возможность выхода из СНТ, подав соответствующее заявление в правление.
Согласно федеральному закону № 217-ФЗ, граждане могут заниматься садоводством на своих участках в пределах СНТ, не становясь его членами. Это предоставляет право использовать общее имущество товарищества без формального членства. Даже после выхода из СНТ, бывший член сохраняет право участвовать в решении вопросов, касающихся общего имущества.
Хотя владелец участка может не быть членом СНТ, он все равно имеет право пользоваться инфраструктурой на условиях, аналогичных условиям для членов товарищества. Однако это сопряжено с определенными финансовыми обязательствами. Плата за эти услуги может называться не «членский взнос», а «взнос за пользование инфраструктурой», «плата за содержание общего имущества» или другими терминами. Владелец, не являющийся членом СНТ, обязан оплачивать следующие расходы:
- создание, приобретение и обслуживание общего имущества;
- текущий и капитальный ремонт объектов общего пользования;
- услуги, связанные с управлением общим имуществом.
Размер этой платы устанавливается на общем собрании СНТ отдельно для членов и не членов товарищества. Годовая сумма платы для не членов должна соответствовать совокупному объему членских и целевых взносов для членов СНТ. Эти расчеты основываются на утвержденной смете доходов и расходов СНТ.
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