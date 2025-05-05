Россияне отравились в Таиланде дикой хурмой

Cемеро российских туристов были госпитализированы в Таиланде с симптомами отравления после употребления дикой хурмы в национальном парке Кхаунанайлуанг в провинции Сураттхани. Об этом сообщает газета BangkokPost.
"Семь российских туристов заболели после того, как в воскресенье съели дикие фрукты в парке в этой южной провинции. Пятеро из них были госпитализированы", — говорится в сообщении газеты. По данным издания, у туристов появились тошнота, головокружение, рвота и стеснение в груди. Врачи проконсультировались с токсикологическим центром Университета Махидон, местные власти начали расследование.
Консульский отдел посольства России в Таиланде сообщил ТАСС, что пострадавшие не обращались за помощью к дипломатам. В национальном парке Кхаунанайлуанг, известном своими пещерами и водопадами, дикая хурма (Diospyros decandra) считается условно съедобной, но может быть токсичной в незрелом виде или при чрезмерном употреблении из-за высокого содержания танинов.
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