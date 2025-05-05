Россияне отравились в Таиланде дикой хурмой

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Российские туристы попали в больницу в Тайланде после того, как съели дикие фрукты
Российские туристы попали в больницу в Тайланде после того, как съели дикие фрукты Фото:

Cемеро российских туристов были госпитализированы в Таиланде с симптомами отравления после употребления дикой хурмы в национальном парке Кхаунанайлуанг в провинции Сураттхани. Об этом сообщает газета BangkokPost.

"Семь российских туристов заболели после того, как в воскресенье съели дикие фрукты в парке в этой южной провинции. Пятеро из них были госпитализированы", — говорится в сообщении газеты. По данным издания, у туристов появились тошнота, головокружение, рвота и стеснение в груди. Врачи проконсультировались с токсикологическим центром Университета Махидон, местные власти начали расследование.

Консульский отдел посольства России в Таиланде сообщил ТАСС, что пострадавшие не обращались за помощью к дипломатам. В национальном парке Кхаунанайлуанг, известном своими пещерами и водопадами, дикая хурма (Diospyros decandra) считается условно съедобной, но может быть токсичной в незрелом виде или при чрезмерном употреблении из-за высокого содержания танинов.

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Cемеро российских туристов были госпитализированы в Таиланде с симптомами отравления после употребления дикой хурмы в национальном парке Кхаунанайлуанг в провинции Сураттхани. Об этом сообщает газета BangkokPost. "Семь российских туристов заболели после того, как в воскресенье съели дикие фрукты в парке в этой южной провинции. Пятеро из них были госпитализированы", — говорится в сообщении газеты. По данным издания, у туристов появились тошнота, головокружение, рвота и стеснение в груди. Врачи проконсультировались с токсикологическим центром Университета Махидон, местные власти начали расследование. Консульский отдел посольства России в Таиланде сообщил ТАСС, что пострадавшие не обращались за помощью к дипломатам. В национальном парке Кхаунанайлуанг, известном своими пещерами и водопадами, дикая хурма (Diospyros decandra) считается условно съедобной, но может быть токсичной в незрелом виде или при чрезмерном употреблении из-за высокого содержания танинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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