Путин оценил перспективы развития отношений России и Китая

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем в интересах народов обеих стран. Об этом сообщил сам президент.
«Путин уверен в дальнейшем развитии сотрудничества РФ и КНР на благо народов двух стран», — передает ТАСС слова президента. Такое заявление Путин сделал в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
В Кремле 8 мая проходят переговоры между Путиным и Си Цзиньпином. По завершении встречи лидеры двух стран планируют выступить перед журналистами.
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