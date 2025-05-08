Путин оценил перспективы развития отношений России и Китая

Путин: Россия и Китай будут развивать сотрудничество на благо народов
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Путин встретился 8 мая с Си Цзиньпином
Путин встретился 8 мая с Си Цзиньпином Фото:

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем в интересах народов обеих стран. Об этом сообщил сам президент. 

«Путин уверен в дальнейшем развитии сотрудничества РФ и КНР на благо народов двух стран», — передает ТАСС слова президента. Такое заявление Путин сделал в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. 

В Кремле 8 мая проходят переговоры между Путиным и Си Цзиньпином. По завершении встречи лидеры двух стран планируют выступить перед журналистами.

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем в интересах народов обеих стран. Об этом сообщил сам президент.  «Путин уверен в дальнейшем развитии сотрудничества РФ и КНР на благо народов двух стран», — передает ТАСС слова президента. Такое заявление Путин сделал в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.  В Кремле 8 мая проходят переговоры между Путиным и Си Цзиньпином. По завершении встречи лидеры двух стран планируют выступить перед журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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