Путин присвоил Валентине Терешковой новое звание

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении первой женщине космонавту Валентине Терешковой звания генерал-лейтенанта. Об этом рассказал губернатор Ярославской области, Михаил Евраев.
«Поздравляю Валентину Владимировну Терешкову с присвоением звания генерал-лейтенанта», — поздравил губернатор у себя в telegram-канале. Он добавил, что Терешкова активно участвует в развитии родной Ярославской области, поддерживая важные инфраструктурные и социальные проекты. Впереди у Терешковой и руководства области еще много совместных планов и инициатив, отметил Евраев.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Ярославской области. С юности увлекалась авиацией, занималась парашютным спортом в ярославском аэроклубе. В 1963 году она совершила исторический одиночный космический полет на корабле «Восток-5», проведя на орбите почти трое суток и облетев Землю 48 раз. Космонавт также удостоена титула «Величайшая женщина XX века», в ее честь названы географические объекты и учебные заведения.
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