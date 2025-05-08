Путин присвоил Валентине Терешковой новое звание

Путин присвоил Валентине Терешковой звание генерал-лейтенанта
© Служба новостей «URA.RU»
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Валентина Владимировна – гордость региона, страны и всей мировой космонавтики
Валентина Владимировна – гордость региона, страны и всей мировой космонавтики Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении первой женщине космонавту Валентине Терешковой звания генерал-лейтенанта. Об этом рассказал губернатор Ярославской области, Михаил Евраев.

«Поздравляю Валентину Владимировну Терешкову с присвоением звания генерал-лейтенанта», — поздравил губернатор у себя в telegram-канале. Он добавил, что Терешкова активно участвует в развитии родной Ярославской области, поддерживая важные инфраструктурные и социальные проекты. Впереди у Терешковой и руководства области еще много совместных планов и инициатив, отметил Евраев.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Ярославской области. С юности увлекалась авиацией, занималась парашютным спортом в ярославском аэроклубе. В 1963 году она совершила исторический одиночный космический полет на корабле «Восток-5», проведя на орбите почти трое суток и облетев Землю 48 раз. Космонавт также удостоена титула «Величайшая женщина XX века», в ее честь названы географические объекты и учебные заведения.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении первой женщине космонавту Валентине Терешковой звания генерал-лейтенанта. Об этом рассказал губернатор Ярославской области, Михаил Евраев. «Поздравляю Валентину Владимировну Терешкову с присвоением звания генерал-лейтенанта», — поздравил губернатор у себя в telegram-канале. Он добавил, что Терешкова активно участвует в развитии родной Ярославской области, поддерживая важные инфраструктурные и социальные проекты. Впереди у Терешковой и руководства области еще много совместных планов и инициатив, отметил Евраев. Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Ярославской области. С юности увлекалась авиацией, занималась парашютным спортом в ярославском аэроклубе. В 1963 году она совершила исторический одиночный космический полет на корабле «Восток-5», проведя на орбите почти трое суток и облетев Землю 48 раз. Космонавт также удостоена титула «Величайшая женщина XX века», в ее честь названы географические объекты и учебные заведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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