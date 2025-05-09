Путин обнял ветерана на Параде Победы в Москве

После Парада Победы в Москве Путин поговорил в ветераном Лыткиным и обнял его
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Путин после парада Победы поговорил с ветераном Иваном Лыткиным
Путин после парада Победы поговорил с ветераном Иваном Лыткиным Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

После завершения Парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным, обменялся с ним несколькими словами и тепло его обнял. Об этом сообщают журналисты.

«Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным и обнял его...» — пишет РИА Новости. После завершения парада президент «на ногах» поговорил с 99-летним участником войны Лыткиным. После короткой беседы на прощание Путин приобнял ветерана.

Иван Лыткин принимал участие в боевых действиях в составе 1-го Белорусского фронта, где был артиллеристом-наводчиком и командиром знаменитой «сорокапятки». Позже он служил в разведке. После окончания войны Лыткин остался в рядах Вооруженных сил СССР, в 1954 году был направлен в Алжир для разминирования территорий, а затем продолжал службу в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.

Ветеран был удостоен ордена Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени. Лыткин также награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией», «За доблестную службу в Вооруженных силах СССР» и почетной грамотой «Воину-интернационалисту».

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После завершения Парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным, обменялся с ним несколькими словами и тепло его обнял. Об этом сообщают журналисты. «Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади поговорил с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Лыткиным и обнял его...» — пишет РИА Новости. После завершения парада президент «на ногах» поговорил с 99-летним участником войны Лыткиным. После короткой беседы на прощание Путин приобнял ветерана. Иван Лыткин принимал участие в боевых действиях в составе 1-го Белорусского фронта, где был артиллеристом-наводчиком и командиром знаменитой «сорокапятки». Позже он служил в разведке. После окончания войны Лыткин остался в рядах Вооруженных сил СССР, в 1954 году был направлен в Алжир для разминирования территорий, а затем продолжал службу в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе. Ветеран был удостоен ордена Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени. Лыткин также награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией», «За доблестную службу в Вооруженных силах СССР» и почетной грамотой «Воину-интернационалисту».
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