В Челябинске снесут главный авторынок «Искра», проработавший 30 лет. Фото

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Авторынок «Искра» расположен по адресу Шадринская, 102
Авторынок «Искра» расположен по адресу Шадринская, 102 Фото:

В Челябинске известный многим горожанам авторынок «Искра» на улице Шадринская, 102 скоро снесут. Это требование арбитражного суда. Иск к владельцу автокомплекса подали «Россети Урал». Причина – линия ЛЭП, опора которой расположена на территории рынка. По нормативам, объекты не должны находиться на расстоянии менее 20 метров от сетей 110 киловольт, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Решением Арбитражного суда Челябинской области частично удовлетворено исковое заявление ПАО «Россети Урал» об устранении препятствий для надлежащей эксплуатации воздушной линии. На АО «Челябинскавтотехобслуживание» и Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям возложена обязанность в установленные сроки провести демонтаж нестационарных объектов в охранной зоне сетей. Решение суда вступило в силу 01 апреля 2025 года», — сообщили в мэрии.

Также в пресс-службе мэрии отметили, что пятого мая 2025 года Арбитражным судом Челябинской области для АО «Челябинскавтотехобслуживание» установлена отсрочка исполнения решения суда в срок до 7 июля. При этом за предоставлением другого земельного участка под размещение авторынка компания АО  «Челябинскавтотехобслуживание» в администрацию города не обращалась.

Ставший уже культовым авторынок «Искра» автомобилисты знают еще с 90-х годов. Тогда там также, как и сейчас, торговали запчастями, шинами, аксессуарами для автомобилей. На рынке и сейчас можно увидеть вышеуказанный ассортимент и авторазборки для старой техники.

Легендарный рынок проработал более 30 лет
Легендарный рынок проработал более 30 лет
Фото:
Иск к владельцу автокомплекса подали «Россети Урал»
Иск к владельцу автокомплекса подали «Россети Урал»
Фото:

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В Челябинске известный многим горожанам авторынок «Искра» на улице Шадринская, 102 скоро снесут. Это требование арбитражного суда. Иск к владельцу автокомплекса подали «Россети Урал». Причина – линия ЛЭП, опора которой расположена на территории рынка. По нормативам, объекты не должны находиться на расстоянии менее 20 метров от сетей 110 киловольт, сообщили в пресс-службе мэрии. «Решением Арбитражного суда Челябинской области частично удовлетворено исковое заявление ПАО «Россети Урал» об устранении препятствий для надлежащей эксплуатации воздушной линии. На АО «Челябинскавтотехобслуживание» и Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям возложена обязанность в установленные сроки провести демонтаж нестационарных объектов в охранной зоне сетей. Решение суда вступило в силу 01 апреля 2025 года», — сообщили в мэрии. Также в пресс-службе мэрии отметили, что пятого мая 2025 года Арбитражным судом Челябинской области для АО «Челябинскавтотехобслуживание» установлена отсрочка исполнения решения суда в срок до 7 июля. При этом за предоставлением другого земельного участка под размещение авторынка компания АО  «Челябинскавтотехобслуживание» в администрацию города не обращалась. Ставший уже культовым авторынок «Искра» автомобилисты знают еще с 90-х годов. Тогда там также, как и сейчас, торговали запчастями, шинами, аксессуарами для автомобилей. На рынке и сейчас можно увидеть вышеуказанный ассортимент и авторазборки для старой техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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