Трамп в первый раз вылетел за рубеж после избрания президентом США. Видео

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Поездка стала для Трампа первой зарубежной после переизбрания на пост президента
Поездка стала для Трампа первой зарубежной после переизбрания на пост президента Фото:

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, в рамках своего первого зарубежного визита после переизбрания на второй президентский срок. Об этом сообщили РИА Новости.

«Трамп прибыл в Саудовскую Аравию», — передают РИА Новости. Этот визит стал началом дипломатического тура по странам Персидского залива. Данная поездка стала для Трампа первой зарубежной после переизбрания на пост президента.

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Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, в рамках своего первого зарубежного визита после переизбрания на второй президентский срок. Об этом сообщили РИА Новости. «Трамп прибыл в Саудовскую Аравию», — передают РИА Новости. Этот визит стал началом дипломатического тура по странам Персидского залива. Данная поездка стала для Трампа первой зарубежной после переизбрания на пост президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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