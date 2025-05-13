Поездка стала для Трампа первой зарубежной после переизбрания на пост президента
Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, в рамках своего первого зарубежного визита после переизбрания на второй президентский срок. Об этом сообщили РИА Новости.
«Трамп прибыл в Саудовскую Аравию», — передают РИА Новости. Этот визит стал началом дипломатического тура по странам Персидского залива. Данная поездка стала для Трампа первой зарубежной после переизбрания на пост президента.
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