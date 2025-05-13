Российский лидер Владимир Путин 14 мая проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который прибудет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в Кремле.
«14 мая Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит Россию с официальным визитом», — говорится в telegram-канале Кремля. В ходе встречи стороны планируют обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, а также определить дальнейшие шаги по развитию отношений между Россией и Малайзией.
В рамках визита премьер Малайзии выступит в МГИМО, встретится с российскими бизнес-лидерами, членами малайзийской диаспоры, а также проведет переговоры с Путиным и премьером-министром Михаилом Мишустиным по вопросам торговли, инвестиций и сотрудничества в сферах агрокультуры, аэрокосмической промышленности и энергетики. Затем он отправится в Казань для участия в XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир» (13–18 мая), где планирует встретиться с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Форум соберет участников из более чем 70 стран. Он будет посвящен теме «Цифровизация: новые возможности для сотрудничества». Визит Анвара Ибрагима в Россию свидетельствует о намерении Малайзии, принимающей в 2025 году председательство в АСЕАН, укреплять сотрудничество в формате диалога «Россия — АСЕАН».
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