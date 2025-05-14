Экс-начальника отдела ГАИ в Нижнем Тагиле будут судить за взятки

14 мая 2025 в 17:59 Размер текста - 17 +

Торощину грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Нижнем Тагиле перед судом предстанет бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) местного отдела ГИБДД Андрей Торощин, обвиняемый в получении взяток. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Сотруднику полиции предъявлены обвинения по частям 3 и 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — „Получение взятки за совершение незаконных действий в интересах дающего взятку, в значительном и крупном размерах“. Следствие установило, что знакомый Торощина предложил ему содействовать гражданам, желающим за денежное вознаграждение успешно сдать теоретический экзамен в автошколе. Торощин согласился и, используя посредника, в период с марта 2022 года по май 2024 года получил от 14 курсантов свыше 1,8 миллиона рублей», — отметила Канатова. По данным следствия, в обмен на незаконное вознаграждение Торощин с помощью дополнительного терминала запускал специальную программу, имитирующую автоматизированную систему сдачи теоретического экзамена. «Он самостоятельно выставлял правильные ответы в экзаменационных билетах, обеспечивая тем самым успешную сдачу теста лицам, передавшим взятку. Уголовное дело в отношении Торощина будет рассмотрено в Тагилстроевском райсуде. Производство по уголовным делам в отношении курсантов, давших взятки, прекращено в связи с их раскаянием», — заявила представитель ведомства. Торощин был задержан после обысков в РЭО ГИБДД, которые прошли 22 мая прошлого. Их проводили оперативники ФСБ. По информации, фигурирующей в материалах дела, Торощину могут быть вменены свыше 70 эпизодов противоправной деятельности. Его заместитель Антон Ветошкин проходит по этому делу в статусе свидетеля. После инцидента оба были уволены из правоохранительных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) местного отдела ГИБДД Андрей Торощин, обвиняемый в получении взяток. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Сотруднику полиции предъявлены обвинения по частям 3 и 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — „Получение взятки за совершение незаконных действий в интересах дающего взятку, в значительном и крупном размерах“. Следствие установило, что знакомый Торощина предложил ему содействовать гражданам, желающим за денежное вознаграждение успешно сдать теоретический экзамен в автошколе. Торощин согласился и, используя посредника, в период с марта 2022 года по май 2024 года получил от 14 курсантов свыше 1,8 миллиона рублей», — отметила Канатова. По данным следствия, в обмен на незаконное вознаграждение Торощин с помощью дополнительного терминала запускал специальную программу, имитирующую автоматизированную систему сдачи теоретического экзамена. «Он самостоятельно выставлял правильные ответы в экзаменационных билетах, обеспечивая тем самым успешную сдачу теста лицам, передавшим взятку. Уголовное дело в отношении Торощина будет рассмотрено в Тагилстроевском райсуде. Производство по уголовным делам в отношении курсантов, давших взятки, прекращено в связи с их раскаянием», — заявила представитель ведомства. Торощин был задержан после обысков в РЭО ГИБДД, которые прошли 22 мая прошлого. Их проводили оперативники ФСБ. По информации, фигурирующей в материалах дела, Торощину могут быть вменены свыше 70 эпизодов противоправной деятельности. Его заместитель Антон Ветошкин проходит по этому делу в статусе свидетеля. После инцидента оба были уволены из правоохранительных органов.