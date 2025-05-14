В Екатеринбурге подорожало такси из-за продолжительного дождя. Короткая поездка обойдется в два раза дороже, поделился читатель URA.RU.
«Приехал из другого города, чтобы забрать машину из ремонта. Думал, на такси доберусь, цены увидел и решил, что лучше на метро», — рассказал житель.
В областной ГИБДД свердловчан призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать меры предосторожности. Автовладельцам советуют снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию, чтобы успеть среагировать на внезапные ситуации.
По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге возможна буря с дождем и грозами в течение дня 15 мая. Ожидается, что столбик термометра поднимется до +21 градуса, а осадки останутся до 16 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!