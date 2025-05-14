14 мая 2025

Цены на такси взлетели из-за ливня в Екатеринбурге. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь начался накануне ночью
Дождь начался накануне ночью Фото:

В Екатеринбурге подорожало такси из-за продолжительного дождя. Короткая поездка обойдется в два раза дороже, поделился читатель URA.RU.

«Приехал из другого города, чтобы забрать машину из ремонта. Думал, на такси доберусь, цены увидел и решил, что лучше на метро», — рассказал житель. 

В областной ГИБДД свердловчан призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать меры предосторожности. Автовладельцам советуют снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию, чтобы успеть среагировать на внезапные ситуации.   

По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге возможна буря с дождем и грозами в течение дня 15 мая. Ожидается, что столбик термометра поднимется до +21 градуса, а осадки останутся до 16 мая. 

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В Екатеринбурге подорожало такси из-за продолжительного дождя. Короткая поездка обойдется в два раза дороже, поделился читатель URA.RU. «Приехал из другого города, чтобы забрать машину из ремонта. Думал, на такси доберусь, цены увидел и решил, что лучше на метро», — рассказал житель.  В областной ГИБДД свердловчан призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать меры предосторожности. Автовладельцам советуют снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию, чтобы успеть среагировать на внезапные ситуации.    По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге возможна буря с дождем и грозами в течение дня 15 мая. Ожидается, что столбик термометра поднимется до +21 градуса, а осадки останутся до 16 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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