В Екатеринбург придет кратковременная буря

В Екатеринбург придет буря вместе с дождем, грозами и ветром, однако непогода продлится недолго. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«При движении фронта есть небольшие шансы на ночные грозы в регионе. В принципе, такие системы достаточно долгоживущие, они могут сохранять активность до середины ночи и даже дольше. Кроме того, при прохождении теплого фронта в регионе также может отмечаться грозовая активность», — говорится в прогнозе
15 мая в Екатеринбурге ожидается температура в районе +21 градуса вместе с дождем. Осадки останутся на всю ночь, при этом похолодает до +11. Ближе к вечеру возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
16 мая осадки уйдут из столицы Урала. Воздух прогреется до +20 градусов, а к вечеру опустится до +7. В течение всего дня ожидается переменная облачность. Ветер не будет превышать 10 метров в секунду.
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