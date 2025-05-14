14 мая 2025

В Екатеринбург придет кратковременная буря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осадки и ветер пройдут после 15 мая
Осадки и ветер пройдут после 15 мая Фото:

В Екатеринбург придет буря вместе с дождем, грозами и ветром, однако непогода продлится недолго. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«При движении фронта есть небольшие шансы на ночные грозы в регионе. В принципе, такие системы достаточно долгоживущие, они могут сохранять активность до середины ночи и даже дольше. Кроме того, при прохождении теплого фронта в регионе также может отмечаться грозовая активность», — говорится в прогнозе

15 мая в Екатеринбурге ожидается температура в районе +21 градуса вместе с дождем. Осадки останутся на всю ночь, при этом похолодает до +11. Ближе к вечеру возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

16 мая осадки уйдут из столицы Урала. Воздух прогреется до +20 градусов, а к вечеру опустится до +7. В течение всего дня ожидается переменная облачность. Ветер не будет превышать 10 метров в секунду. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург придет буря вместе с дождем, грозами и ветром, однако непогода продлится недолго. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «При движении фронта есть небольшие шансы на ночные грозы в регионе. В принципе, такие системы достаточно долгоживущие, они могут сохранять активность до середины ночи и даже дольше. Кроме того, при прохождении теплого фронта в регионе также может отмечаться грозовая активность», — говорится в прогнозе 15 мая в Екатеринбурге ожидается температура в районе +21 градуса вместе с дождем. Осадки останутся на всю ночь, при этом похолодает до +11. Ближе к вечеру возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. 16 мая осадки уйдут из столицы Урала. Воздух прогреется до +20 градусов, а к вечеру опустится до +7. В течение всего дня ожидается переменная облачность. Ветер не будет превышать 10 метров в секунду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...