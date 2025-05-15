Переговоры по урегулированию конфликта на Украине не сдвинутся с места пока президент США Дональд Трамп лично не встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал сам Трамп в ходе визита в Катар.
«Ничего не произойдет до тех пор, пока у меня не будет встречи с Путиным», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета. Его слова передает газета The Economic Times. По его мнению, только после такого личного контакта можно рассчитывать на продвижение в вопросе урегулирования конфликта.
Сегодня, 15 мая, в Стамбуле пройдут российско-украинские переговоры, которые были прерваны в 2022 году по инициативе Киева. На них уже прибыла российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Ожидается, что переговоры начнутся уже в ближайшие время. Изначально они должны были состояться в 10:00 по мск, но были перенесены по инициативе Турции. Также в Анкаре сейчас проходят переговоры главы Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Путина на переговорах в Стамбуле не будет. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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