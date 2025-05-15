Прокуратура выступила против повышения стоимости платной парковки в Перми

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С 1 июля 2025 года плата за пользование парковками увеличивается в пяти тарифных зонах — с 20 до 30 рублей в час
С 1 июля 2025 года плата за пользование парковками увеличивается в пяти тарифных зонах — с 20 до 30 рублей в час Фото:

Прокуратура Пермского края выступила против повышения стоимости платной парковки в Перми, посчитав это решение преждевременным. Об этом сообщается в официальном заключении надзорного ведомства на проект постановления администрации города. 

«Документ касается проекта постановления, предусматривающего увеличение с 1 июля 2025 года платы за пользование парковками в пяти тарифных зонах — с 20 до 30 рублей в час. Это зоны № 101, 201, 202, 301 и 302», — сообщает надзорный орган в telegram-канале. 

В ведомстве пояснили, что с 1 марта 2025 года полномочия по утверждению методики расчета платы за пользование парковками переходят к региональному правительству. Однако данный нормативный акт пока не принят, поэтому прежняя методика, используемая администрацией города, не может применяться для обоснования повышения тарифов.

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Прокуратура Пермского края выступила против повышения стоимости платной парковки в Перми, посчитав это решение преждевременным. Об этом сообщается в официальном заключении надзорного ведомства на проект постановления администрации города.  «Документ касается проекта постановления, предусматривающего увеличение с 1 июля 2025 года платы за пользование парковками в пяти тарифных зонах — с 20 до 30 рублей в час. Это зоны № 101, 201, 202, 301 и 302», — сообщает надзорный орган в telegram-канале.  В ведомстве пояснили, что с 1 марта 2025 года полномочия по утверждению методики расчета платы за пользование парковками переходят к региональному правительству. Однако данный нормативный акт пока не принят, поэтому прежняя методика, используемая администрацией города, не может применяться для обоснования повышения тарифов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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