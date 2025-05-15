15 мая 2025

Челябинцы просят разрешить остановку маршруток на ТК «Башня»

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане попросили сделать остановку для маршруток
Горожане попросили сделать остановку для маршруток Фото:

Жители Челябинска попросили обустроить остановочный пункт у ТК «Башня» в Тракторозаводском районе. Это позволит намного удобнее добираться от мест работы и учебы до дома. В региональном миндоре ответили, что не имеют таких полномочий.

«Маршрутка 85, остановка „Башня“. В сторону города остановка есть. Что мешает обустроить новую остановку на улице Салютной в сторону Мамина?», — пишет Лариса П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В региональном миндоре URA.RU рассказали, что полномочиями по размещению остановок обладает администрация Челябинска. На улице Салютной нет знаков, разрешающих остановку общественного транспорта.

«Маршрут №85 двигается по следующим улицам: Мамина, Щербаковская 2-я, Танкистов, Бажова, Героев Танкограда, Первой Пятилетки, Горького, проспект Ленина, Воровского, Блюхера, Дарвина, Троицкий тракт, Челябинская. Изменение схемы движения обусловлено тем, что на улице Салютная отсутствуют знаки 5.16 „Место остановки автобуса и (или) троллейбуса“). Вопросы обустройства остановочных пунктов относятся к полномочиям органов местного самоуправления, в данном случае администрации Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе миндора добавили, что обслуживанием автобусного маршрута по регулируемому тарифу № 85 «Мамина — поселок Новосинеглазово» занимается ООО «Автолайн» на основании контракта. Маршрут обслуживается 23 автобусами малого класса с интервалом движения семь минут в часы пик. 

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу аадминистрации. Ответ будет опубликован после получения.

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Жители Челябинска попросили обустроить остановочный пункт у ТК «Башня» в Тракторозаводском районе. Это позволит намного удобнее добираться от мест работы и учебы до дома. В региональном миндоре ответили, что не имеют таких полномочий. «Маршрутка 85, остановка „Башня“. В сторону города остановка есть. Что мешает обустроить новую остановку на улице Салютной в сторону Мамина?», — пишет Лариса П. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В региональном миндоре URA.RU рассказали, что полномочиями по размещению остановок обладает администрация Челябинска. На улице Салютной нет знаков, разрешающих остановку общественного транспорта. «Маршрут №85 двигается по следующим улицам: Мамина, Щербаковская 2-я, Танкистов, Бажова, Героев Танкограда, Первой Пятилетки, Горького, проспект Ленина, Воровского, Блюхера, Дарвина, Троицкий тракт, Челябинская. Изменение схемы движения обусловлено тем, что на улице Салютная отсутствуют знаки 5.16 „Место остановки автобуса и (или) троллейбуса“). Вопросы обустройства остановочных пунктов относятся к полномочиям органов местного самоуправления, в данном случае администрации Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе миндора добавили, что обслуживанием автобусного маршрута по регулируемому тарифу № 85 «Мамина — поселок Новосинеглазово» занимается ООО «Автолайн» на основании контракта. Маршрут обслуживается 23 автобусами малого класса с интервалом движения семь минут в часы пик.  Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу аадминистрации. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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