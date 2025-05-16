Коуч и водитель такси из Сатки поженятся в реалити-шоу «Четыре свадьбы». Фото

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Свадьба челябинцев будет организована в классическом стиле
Свадьба челябинцев будет организована в классическом стиле Фото:

Пара из Сатки (Челябинская область) стала участником популярного реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены организуют классическую свадьбу с бюджетом 350 тысяч рублей, сообщили URA.RUв пресс-службе телеканала.

«В числе участников проекта оказалась пара из Сатки — 34-летняя Лиана и 30-летний Никита. Лиана — коуч личностного роста и консультант метода матрицы судьбы, а ее будущий супруг — персональный водитель. Возлюбленные познакомились в такси — на вызов Лианы приехал Никита», — рассказали в пресс-службе.

По правилам шоу, четыре пары посещают свадьбы друг друга и оценивают их по нескольким критериям: платье невесты, меню банкета и оформление зала. Челябинцам предстоит доказать, что их торжество достойно главного приза. Выпуск с их участием выйдет в эфир 17 мая в 15:00 на телеканале «Пятница!».

Знакомство молодоженов произошло в такси
Знакомство молодоженов произошло в такси
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Пара из Сатки (Челябинская область) стала участником популярного реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены организуют классическую свадьбу с бюджетом 350 тысяч рублей, сообщили URA.RUв пресс-службе телеканала. «В числе участников проекта оказалась пара из Сатки — 34-летняя Лиана и 30-летний Никита. Лиана — коуч личностного роста и консультант метода матрицы судьбы, а ее будущий супруг — персональный водитель. Возлюбленные познакомились в такси — на вызов Лианы приехал Никита», — рассказали в пресс-службе. По правилам шоу, четыре пары посещают свадьбы друг друга и оценивают их по нескольким критериям: платье невесты, меню банкета и оформление зала. Челябинцам предстоит доказать, что их торжество достойно главного приза. Выпуск с их участием выйдет в эфир 17 мая в 15:00 на телеканале «Пятница!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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