Пара из Сатки (Челябинская область) стала участником популярного реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!». Молодожены организуют классическую свадьбу с бюджетом 350 тысяч рублей, сообщили URA.RUв пресс-службе телеканала.
«В числе участников проекта оказалась пара из Сатки — 34-летняя Лиана и 30-летний Никита. Лиана — коуч личностного роста и консультант метода матрицы судьбы, а ее будущий супруг — персональный водитель. Возлюбленные познакомились в такси — на вызов Лианы приехал Никита», — рассказали в пресс-службе.
По правилам шоу, четыре пары посещают свадьбы друг друга и оценивают их по нескольким критериям: платье невесты, меню банкета и оформление зала. Челябинцам предстоит доказать, что их торжество достойно главного приза. Выпуск с их участием выйдет в эфир 17 мая в 15:00 на телеканале «Пятница!».
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