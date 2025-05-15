Россельхознадзор нашел массовые нарушения в 34 челябинских магазинах «Светофор»

В Челябинской области Россельхознадзор выявил массовые нарушения в 34 магазинах «Светофора». Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, торговые точки теперь обязаны изъять из обращения 271,2 кг мясной и молочной продукции.
«В ходе проверки и изучения собранных материалов, предоставленных ООО „Торгсервис 74“, должностные лица ведомства в 34 магазинах сети выявили нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства», — пояснили URA.RU в ведомстве. Всего проверили 45 точек.
Кроме молока и мяса, придется снять с торговли почти 2,2 тысячи штук консервов. В их отношении невозможно подтвердить качество и безопасность. Всю изъятую продукцию утилизируют.
Нарушения связаны с ненадлежащим хранением замороженной мясной продукции, отсутствием маркировки от производителя и нечитаемые ветеринарные клейма. Инспекторы зафиксировали случаи несвоевременного гашения ветеринарных сопроводительных документов, что создало риски для прослеживаемости и контроля за качеством продуктов животного происхождения.
«Без обязательных документов в челябинских магазинах продавали мясо кабана особое с можжевельником („МКК „Балтийский“), творог („Торговый дом „Березовский“). Не было документации и на окорок деликатесный („Лыткаринский МПЗ“), деликатесную икру минтая „Сытый Боцман“ („Лунское море“), печень свиную („АПК Прибрежный“)“, — добавили в Россельхознадзоре.
Руководство компании «Торгсервис 74» надзорное ведомство привлекло к административной ответственности. Директоров всех структурных подразделений фирмы Россельхознадзор призвал строго контролировать соблюдение ветеринарных норм.
В конце января некоторым магазинам сети пришлось закрыться. Россельхознадзор пошел на такую меру после многочисленных нарушений. Открылись торговые точки только в середине марта.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис компании. Ответ будет опубликован в случае поступления.
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