15 мая 2025

В Челябинске на продажу выставили старинный граммофон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За антиквариат просят более 54 тысяч рублей
За антиквариат просят более 54 тысяч рублей Фото:

В Челябинске на продажу выставили антикварный граммофон. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Продается старинный винтажный граммофон с большой золотой трубой. Стоимость — 54 300 рублей», — следует из объявления на сайте «Авито».

Судя по фотографии, граммафон находится в очень хорошем состоянии. Кто производитель данного прибор для воспроизведения звука с граммофонной пластинки, продавец не указывает.

Старинный граммофон желают получить многие любители музыки
Старинный граммофон желают получить многие любители музыки
Фото:

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В Челябинске на продажу выставили антикварный граммофон. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Продается старинный винтажный граммофон с большой золотой трубой. Стоимость — 54 300 рублей», — следует из объявления на сайте «Авито». Судя по фотографии, граммафон находится в очень хорошем состоянии. Кто производитель данного прибор для воспроизведения звука с граммофонной пластинки, продавец не указывает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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