За антиквариат просят более 54 тысяч рублей
В Челябинске на продажу выставили антикварный граммофон. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«Продается старинный винтажный граммофон с большой золотой трубой. Стоимость — 54 300 рублей», — следует из объявления на сайте «Авито».
Судя по фотографии, граммафон находится в очень хорошем состоянии. Кто производитель данного прибор для воспроизведения звука с граммофонной пластинки, продавец не указывает.
Старинный граммофон желают получить многие любители музыки
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!