15 мая 2025

Мизулиной пожаловались на угрозы террористов в престижном челябинском лицее

© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулина попросила челябинцев не переживать из-за усиления мер безопасности
Мизулина попросила челябинцев не переживать из-за усиления мер безопасности Фото:

В Челябинске родители, чьи дети учатся в лицее «Привилегия», пожаловались руководителю «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на частые анонимные террористические угрозы, на которые вынуждены реагировать силовики. Об этом Мизулина рассказала в социальных сетях.

«К нам в лицей стали часто приезжать полиция и сотрудники Росгвардии со служебными собаками. Ученики волнуются, учителя ничего не рассказывают. Из-за чего так происходит?» — написали Мизулиной жители Челябинска. Общественница опубликовала это обращение в своем telegram-канале и дала ответы обеспокоенным родителям.

По словам Мизулиной, правоохранители приходят в образовательное заведение из-за ложных угроз минирования. Она отметила, что с этим сталкиваются многие школы сталкиваются.

«Не нужно волноваться. Наоборот, правильно, что своевременно реагируют и проверяют. Это для вашей безопасности», — добавила глава «Лиги безопасного интернета»

Ранее в школе Аргаяшского района провели проверку после жалобы детей на опарышей в еде главе «Лиги безопасного интернета». В отношении заведующей столовой было возбуждено административное дело.

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В Челябинске родители, чьи дети учатся в лицее «Привилегия», пожаловались руководителю «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на частые анонимные террористические угрозы, на которые вынуждены реагировать силовики. Об этом Мизулина рассказала в социальных сетях. «К нам в лицей стали часто приезжать полиция и сотрудники Росгвардии со служебными собаками. Ученики волнуются, учителя ничего не рассказывают. Из-за чего так происходит?» — написали Мизулиной жители Челябинска. Общественница опубликовала это обращение в своем telegram-канале и дала ответы обеспокоенным родителям. По словам Мизулиной, правоохранители приходят в образовательное заведение из-за ложных угроз минирования. Она отметила, что с этим сталкиваются многие школы сталкиваются. «Не нужно волноваться. Наоборот, правильно, что своевременно реагируют и проверяют. Это для вашей безопасности», — добавила глава «Лиги безопасного интернета» Ранее в школе Аргаяшского района провели проверку после жалобы детей на опарышей в еде главе «Лиги безопасного интернета». В отношении заведующей столовой было возбуждено административное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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