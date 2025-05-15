Мизулиной пожаловались на угрозы террористов в престижном челябинском лицее

В Челябинске родители, чьи дети учатся в лицее «Привилегия», пожаловались руководителю «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на частые анонимные террористические угрозы, на которые вынуждены реагировать силовики. Об этом Мизулина рассказала в социальных сетях.
«К нам в лицей стали часто приезжать полиция и сотрудники Росгвардии со служебными собаками. Ученики волнуются, учителя ничего не рассказывают. Из-за чего так происходит?» — написали Мизулиной жители Челябинска. Общественница опубликовала это обращение в своем telegram-канале и дала ответы обеспокоенным родителям.
По словам Мизулиной, правоохранители приходят в образовательное заведение из-за ложных угроз минирования. Она отметила, что с этим сталкиваются многие школы сталкиваются.
«Не нужно волноваться. Наоборот, правильно, что своевременно реагируют и проверяют. Это для вашей безопасности», — добавила глава «Лиги безопасного интернета»
Ранее в школе Аргаяшского района провели проверку после жалобы детей на опарышей в еде главе «Лиги безопасного интернета». В отношении заведующей столовой было возбуждено административное дело.
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