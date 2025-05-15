Региональная молодежная премия «Медиасреда» в Челябинской области станет ежегодной. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
«Впервые в истории Челябинской области провели региональную молодежную премию „Медиасреда“. <...> Премия станет ежегодной», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Участниками премии стали молодые люди, которые занимаются медиа из 27 муниципалитетов региона. Было подано почти 400 заявок. Лауреатами стали 100 юных челябинцев в возрасте от 14 до 20 лет. Работы ребят оценивали ведущие журналисты региона, в числе которых редактор Челябинской редакции URA.RU Альбина Золотухина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!