15 мая 2025

Премия «Медиасреда» в Челябинской области станет ежегодной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер пообещал сделать премию ежегодной
Текслер пообещал сделать премию ежегодной Фото:

Региональная молодежная премия «Медиасреда» в Челябинской области станет ежегодной. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. 

«Впервые в истории Челябинской области провели региональную молодежную премию „Медиасреда“. <...> Премия станет ежегодной», — написал Текслер в своем telegram-канале. 

Участниками премии стали молодые люди, которые занимаются медиа из 27 муниципалитетов региона. Было подано почти 400 заявок. Лауреатами стали 100 юных челябинцев в возрасте от 14 до 20 лет. Работы ребят оценивали ведущие журналисты региона, в числе которых редактор Челябинской редакции URA.RU Альбина Золотухина.

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Региональная молодежная премия «Медиасреда» в Челябинской области станет ежегодной. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.  «Впервые в истории Челябинской области провели региональную молодежную премию „Медиасреда“. <...> Премия станет ежегодной», — написал Текслер в своем telegram-канале.  Участниками премии стали молодые люди, которые занимаются медиа из 27 муниципалитетов региона. Было подано почти 400 заявок. Лауреатами стали 100 юных челябинцев в возрасте от 14 до 20 лет. Работы ребят оценивали ведущие журналисты региона, в числе которых редактор Челябинской редакции URA.RU Альбина Золотухина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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